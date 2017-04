بيع لوحة ميسي مقابل 494 ألف يورو بمزاد خيري في لندن

(إفي): بيعت لوحة لنجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي من إبداعات الفنان البريطاني داميين هيرست في مزاد علني أقامته دار (ساوثبايز) بالعاصمة البريطانية لندن مقابل 365 ألف جنيه استرليني (494 ألف يورو).

ويظهر النجم الأرجنتيني في اللوحة التي تحمل اسم (beautiful messi spin painting for one in eleven) في مركز درجات الأزرق إلى جانب كرتين باللونين الأصفر والأحمر مزينة من الداخل بالنجوم، وتخط في المزاد التوقعات التي كانت تقدرها بـ350 الف جنيه استرليني (448 الف يورو).

ونظم المزاد مؤسسة نادي برشلونة واليونيسيف ومؤسسة أيادي الخير نحو آسيا (روتا) القطرية، وستخصص عائداته لصالح تعليم الأطفال في نيبال وبنجلاديش واندونيسيا.

كما بيعت لوحة أخرى لميسي بعنوان (lionel messi and a universe of flowers) مقابل 317 ألف جنيه استرليني (429 ألف يورو)، ويظهر من خلالها (البرغوث) وهو يركض بالكرة وفي الخلفية الكثير من الأزهار.

ووقع الاختيار على لاعب برشلونة السابق، البرازيلي ايدملسون لافتتاح المزاد، والذي شهد أول بيع أول قطعة وهي عبارة عن كرة قدم تجمع الألوان الوردي والأبيض والرمادي من تصميم تاكاشي موركامي وتحمل توقيع ميسي مقابل 45 ألف جنيه استرليني، علما بأن سعر بداية المزايدة كان 500 جنيه استرليني.

ولكن العمل الأغلى الذي بيع خلال المزاد هو "دونكي (يلو)"، وهو عبارة عن مرآة تعود لعام 1999 وهي بدرجات اللون الأصفر للفنان الأمريكي جيف كونز، حيث بلغت قيمته 557 ألف جنيه استرليني (755 ألف يورو).

وبيعت في المزاد لوحة (portrait of gerard pique as apollo del belverde) والتي يظهر فيها مدافع برشلونة جيرارد بيكيه، مقابل 32 ألف و500 جنيه استرليني وأخرى لشاكيرا مقابل 25 ألف جنيه استرليني.

وساهم البرسا في هذا المزاد بطرح حزمتين للبيع في المزاد تحملان اسم "تجربة برشلونة" وبيعتا مقابل 18 ألف و750 جنيه استرليني و16 ألف جنيه استرليني.

وتتضمن كل واحدة تذكرة سفر إلى برشلونة مع إدارة النادي الكتالوني واضافة إلى الاقامة في فندق خمس نجمات وتذاكر لكبار الشخصيات لحضور مباراة بدوري أبطال أوروبا وتناول الغذاء مع رئيس نادي النادي اضافة إلى قميص يحمل توقيع لاعبي الفريق.