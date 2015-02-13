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دي روسي: الحب هو ما أبقاني في روما

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دي روسي: الحب هو ما أبقاني في روما دي روسي: الحب هو ما أبقاني في روما

أكد دانييلي دي روسي لاعب خط وسط روما أن سبب عدم رحيله عن صفوف الفريق هو حبه للنادي والرابطة التي تجمع بينه وبين الفريق.

دي روسي صاحب الـ31 عاما برز مع روما منذ عام 2003، وكانت العديد من الأندية الأوروبية ترغب في ضمه مثل ريال مدريد ومانشستر سيتي، لكنه فضل في النهاية البقاء مع الذئاب.

وسار دي روسي على نهج والده ألبرتو، الذي قضي قرابة 21 عاما داخل جدران فريق العاصمة الإيطالية سواء كلاعب أو كمدرب.

وتحدث دي روسي لموقع "اليويفا" الرسمي قائلا: "في بعض الأحيان كنت قريبا من الرحيل عن روما، لكن بالرغم من ذلك كان لدي قناعة كبيرة بأنه يوجد هناك رابط قوي بيني وبين هذا النادي".

وأضاف "الرابط القوي المتواجدة بيني وبين روما هي التي جعلتني أبقى مع الفريق، وأن أستطيع إكمال مسيرتي معه".

يذكر أن دي روسي شارك مع روما في 350 مباراة في الدوري الإيطالي، ونجح العام الماضي في أن يصل لـ100 لقاء دولي مع إيطاليا.

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