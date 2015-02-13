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محاكمة 3 شرطيين بينهم ضابطين بتهمة التعدي على صحفي 5 مارس بالمنيا

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حددت محكمة جنح بندر المنيا، جلسة 5 مارس المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة 3 شرطيين بينهم ضابطين بتهمة التعدي على مراسل صحفى داخل القسم.

وقال محمد الحمبولي، محامى المجني عليه، إنه تمت إحالة ضابطين برتبة نقيب شرطة ،وأمين شرطة بقسم المنيا إلى المحاكمة بتهمة التعدى على إسلام ف ف، مراسل لإحدى القنوات الفضائية، داخل قسم الشرطة بعد احتجازه بالقسم في نوفمبر 2013.

وتعود القضية إلى نوفمبر 2013، عندما اتهم فيها إسلام ف ف،مراسل صحفي، نقيبي شرطة وأمين شرطة بقسم شرطة بندر المنيا، بالتعدي داخل القسم ...وتحرر عنها البلاغ رقم 23914 لسنة 2013 إداري المنيا.

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