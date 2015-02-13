«الصحفيين الإلكترونيين»: سنتخذ خطوات قانونية لحفظ حقوق صحفيي «دوت مصر»

أعلن مجلس نقابة الصحفيين الإلكترونيين تضامنه الكامل مع الزملاء الـ75 المفصولين تعسفيا من موقع دوت مصر، معربًا عن رفضه الكامل للإجراء الذي يخالف قانون العمل الدولي والقوانين المصرية والتي حددت شروطًا لفصل الزملاء أبرزها الإخطار قبل الفصل بمدة كافية وبأسباب واضحة.

وقرر مجلس النقابة في بيان له، اتخاذ الخطوات القانونية لحفظ حقوق الزملاء، مع دعم الاعتصام الذي قرر الزملاء الدخول فيه بالموقع، من أجل إثبات حالة التعسف التي وقعت عليهم، مع دراسة خطوات تصاعدية تدريجية في طريق استرداد حق الزملاء.

وأكد المجلس أن حقوق الصحفيين الإلكترونيين خط أحمر لا يمكن المساس به، وأنها ستدافع عن حقوقهم بكل قوة، وذلك في إطار مواد القانون الذي تم تقديمه إلى لجنة الإصلاح التشريعي.