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نسرين طافش "شهرزاد" الشاشة العربية في "ألف ليلة وليلة"

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نسرين طافش "شهرزاد" الشاشة العربية في "ألف ليلة وليلة" نسرين طافش "شهرزاد" الشاشة العربية في "ألف ليلة وليلة"

الخميس 12-02-2015 22:20

تخوض الفنانة السوريّة نسرين طافش تجربتها المصريّة الأولى بقوّة من خلال إطلالها بعملين مصريين، لموسم دراما رمضان 2015.

فبعدما صرحّت نسرين بمشاركتها بالمسلسل المصري الجديد "الضاهر"، بشخصيّة فتاة يهودية مصرية، أعلنت بعد فترة وجيزة انضمامها لأسرة مسلسل "ألف ليلة وليلة".

ويشارك من سوريا أيضاً في "ألف ليلة وليلة"، الفنان قيس الشيخ نجيب، ومن لبنان نيكول سابا، إضافة لأبطال العمل المصريين وهم: شريف منير، وآسر ياسين، وأمير كرارة، وعائشة بن أحمد.

مسلسل "ألف ليلة وليلة" عبارة عن حكايتين من حكايات "ألف ليلة وليلة" التي ترويها شهرزاد لشهريار وكل حكاية عبارة عن 15 حلقة.

 

 

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