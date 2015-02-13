أخبار عاجلة

مصر تستضيف ملتقى الشعوب العربية والإفريقية للتسامح 22 أبريل -
المالية تعلن تطبيق الفحص الضريبي الإلكتروني على الشركات الكبيرة قريبًا -
إعدام 10 كيلو مكرونة في حملة للرقابة الإدارية والصحة والسلامة المهنية بسوهاج -
وزير الكهرباء يبحث مع السفير الياباني إنتاج الطاقة من الفحم -
الضرائب: عمليات السداد الإلكتروني تخفف العبء على خدمات الدين الحكومية -
تجديد عقود توريد المنتجات البترولية والزيت الخام بين مصر والكويت -
المالية: إلغاء تداول الشيكات الحكومية نهائيًا بموجب بروتوكول المركزي -
توقعات برلمانية بانفراجة في أزمة القضاة مع مجلس النواب -
صور| جمعية تتبرع بـ15 ألف جنيه لمواطن.. ومحافظة القليوبية تنسبه لنفسها -
السبت.. تدشين مؤسسة سامي دياب الخيرية بحضور الهيئة البرلمانية للمحافظين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

جيهان عبد العظيم مذنبة أم بريئة ؟!

Google+ Print
جيهان عبد العظيم مذنبة أم بريئة ؟! جيهان عبد العظيم مذنبة أم بريئة ؟!

الخميس 12-02-2015 22:46

تطل الفنانة السورية جيهان عبد العظيم على جمهورها خلال موسم دراما رمضان 2015 من خلال المسلسل الاجتماعي "مذنبون أبرياء"، للمخرج أحمد سويداني، وتجسّد فيه دور طبيبة.

ويناقش العمل قضية المخدرات ويتحدث تفصيلياً عن الموزعين الصغار الذين لهم اتصال بالشباب أكثر من الموزعين الكبار، ويشارك في بطولته ميسون أبو أسعد، وجيني إسبر، ورنا الأبيض، ومحمد حداقي، وخالد القيش..

يشار إلى أن العام الماضي شهد التجربة المصرية الأولى لجيهان عبد العظيم في الدراما المصريّة من خلال مسلسل "قلوب" وهو من تأليف الكاتب هاني كمال، ومن إخراج حسين شوكت.

يذكر أن جيهان عبد العظيم بدأت حياتها الفنية في منتصف التسعينات عبر مجموعة من الأعمال السورية المعاصرة، وفي رصيدها اليوم أكثر من 60 عمل درامي.

 

 

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي