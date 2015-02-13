جيهان عبد العظيم مذنبة أم بريئة ؟!

تطل الفنانة السورية جيهان عبد العظيم على جمهورها خلال موسم دراما رمضان 2015 من خلال المسلسل الاجتماعي "مذنبون أبرياء"، للمخرج أحمد سويداني، وتجسّد فيه دور طبيبة.

ويناقش العمل قضية المخدرات ويتحدث تفصيلياً عن الموزعين الصغار الذين لهم اتصال بالشباب أكثر من الموزعين الكبار، ويشارك في بطولته ميسون أبو أسعد، وجيني إسبر، ورنا الأبيض، ومحمد حداقي، وخالد القيش..

يشار إلى أن العام الماضي شهد التجربة المصرية الأولى لجيهان عبد العظيم في الدراما المصريّة من خلال مسلسل "قلوب" وهو من تأليف الكاتب هاني كمال، ومن إخراج حسين شوكت.

يذكر أن جيهان عبد العظيم بدأت حياتها الفنية في منتصف التسعينات عبر مجموعة من الأعمال السورية المعاصرة، وفي رصيدها اليوم أكثر من 60 عمل درامي.

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