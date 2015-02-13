راجا شودهاري يتزوج حبيبته شفيتا سود سراً

نشر النجم الهندي Raja Chaudhary صورة على حسابه الخاص عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، يظهر فيها عقد قرانه على حبيبته Shveta Sood بعد انفصاله عن زوجته السابقة النجمة Shweta Tiwari.

وحسب ما ذكرت صحيفة Times of India، فقد صرّح Chaudhary أن زواجه الثاني أتى بعد اصرار من أهله لاختيار الشريكة المناسبة، وقد وقع اختياره على Shveta نظراً لاخلاقها العالية وتفهمها له.

Chaudhary كان قد أعلن في وقت سابق أنه لن يتزوج مرة أخرى بعد طلاقه من زوجته التي أنجب منها طفلة.

يذكر أن زواج Raja Chaudhary و Shveta Sood تم بشكلٍ سرّي قبل ان يعلنه Raja عبر حسابه الخاص على فيس بوك.