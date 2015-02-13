تويتر "النجوم": رغم اقتراب يوم الحب الحزن يلف تغريدات النجوم

برزت في "تويتر" النجوم هذا الأسبوع القضايا التي يعاني منها الوطن العربي، خصوصاً في الأردن وسوريا ولبنان، وتحديداً المشكلات الطائفية، إلى جانب الإعلان عن حفلات يوم الحبّ والأعمال الفنية المنتظرة.

فبعد حادثة الطيار الأردني مُعاذ الكساسبة، عبّر بعض النجوم عن أسفهم لقتله بالطريقة الوحشية، حيث وجّهت أصالة تعازيها إلى أهله وإلى الشعب الأردني، وغرّدت: "إنّ معاذ لا يمثل نفسه فقط بل يمثل شهداء كثر وحزني عليه كبير لأنه فجّر أحزان في قلبي على إخوتي وأهلي في وطني وأنا لا أفرق في حزني بين مع وضد".

بدوره، حسن الشافعي، عبّر عن حزنه على الطيار أيضاً، وكتب تغريدة: "ما حدث لمعاذ الكساسبة أمر بعيد كل البعد عن الدين الإسلامي وأي دين آخر. رحم الله الشهيد البطل وخالص التعازي للشعب الأردني".

أما ديما قندلفت فأنبأت متابعيها بأنّ القصف ينزل على سوريا، وكتبت: "هذا، وقد وردنا صباح اليوم أنّ سماء العاصمة دمشق تمطر صواريخ، ابتسم فأنت إنسان"، وأضافت: "دمشق آخ يا وجع القلب".

وتناول بعض النجوم اللبنانيين الحديث عن أهمية الوحدة الوطنية والتعايش المشترك في لبنان، فكتب راغب علامة: "أتعجّب لتصاريح بعض النواب التي لا تصبّ إلا في خانة الفتنة الطائفية والمذهبية ولا تعبّر إلا عن رأي صاحبها. عاش لبنان موحّداً بكل طوائفه".

كارول سماحة أيضاً نشرت صورة تشدّد على ضرورة احترام جميع الأديان.

من جهتها، الممثلة ورد الخال عبّرت عن أهمية التعايش المشترك، وكتبت: "ولك لبنان بيتنفّس طائفية مرحبا تعايش"، وعندما استفزّها أحد المتابعين، حين سألها: "ماذا قدمت إلى لبنان ويدلّ على عدم الطائفية؟". أجابت: "أنا بنت أمّ مسلمة وأب مسيحي، بيكفيك يا عيني؟".

وبالحديث عن مشكلات النجوم وخلافاتهم، وعلى غير عادة أحلام، لم تردّ الفنانة على كلّ الرسائل المباشرة التي وجهتها إليها شمس بخصوص جلد محاميها نايف اليوسف، بل كان ردّها بتجاهل كلّ الرسائل، واختارت أن تقوم بأعمال خيرية، فأعلنت أنها ستتبرّع بسيارة لأحد المرضى، كما قامت بعمل ريتويت لأخبار عدة عن الأمير محمد بن زايد. وفي السياق نفسه، هنأ راغب علامة شمس بفوزها بالقضية ضدّ محامي أحلام.

أمّا عن الأعمال التي يتمّ التحضير لها، فكشف راغب علامة عن إنهائه تصوير فيديو كليب أغنيته "حبيب ضحكاتي"، ونشر الإعلان الدعائي له، معلناً أنّ موعد إصدار الفيديو الكليب سيكون قريباً.

ميريام فارس بدورها أطلقت فيديو كليب أغنيتها "نفسي أقولها لك" من ألبوم "أمان"، وقبل إطلاقه أعلنت إنه هدية منها إلى جمهورها بمناسبة حلول يوم الحبّ، وغرّدت: "هديتي في عيد العشّاق ترّقبوا فيديو كليب جديد لأغنيتي نفسي أقولها لك من ألبوم أمان في 10 فبراير". أما كارول سماحة فأعلنت عن التحضير لأغنيتين جديدتين، فكتبت: "بعد أغنية وحشاني بلادي، أغنيتان جديدتان ومميزتان من الشاعر الصديق محمد جمعة أضمّهما إلى ألبومي الجديد أواخر صيف ٢٠١٥".

أما هيفا فدعت جمهورها إلى التصويت لها بالفوز بجائزة "بيج أبل ميوزك أورد"، وطلبت منهم دعمها من خلال الهاشتاغ الخاصّ بالمسابقة.

وكان لأبناء النجوم حصّة في "تويتر" النجوم هذا الأسبوع، إذ هنأ راغب علامة ابنه بفوزه بإحدى بطولات رياضة كرة القدم، فيما نشر عاصي صورة له مع ابنه الوليد، وهما على جبال الثلج في لبنان، وكتب: "أحلى يوم مع الوليد على أعالي جبال لبنان، الزعرور، صنين".

وفي إطار النجاحات، عبّرت نجوى كرم عن فرحتها بوصول عدد مشاهدي فيديو كليبها "ع الصخرة" إلى عشرة ملايين مشاهد.

وبمناسبة يوم الحبّ، أعلن بعض النجوم مواعيد حفلاتهم وأمكنتها، كالفنان وائل كفوري الذي تقرّر أن يُحيي حفلتين؛ واحدة في دبي، والأخرى في لبنان، كما أعلنت يارا أيضاً عن مكان حفلتها. أما كاظم الساهر فنشر صورة له في الطائرة متوجّهاً إلى المغرب، حيث سيُحيي ليلة يوم الحب، وغرّد: "القيصر كاظم الساهر بالطائرة إلى المغرب استعداداً لحفل عيد الحب".

علي جابر من جهته، انتقد الطيران الإماراتي، لأنه يستخدم طائرات قديمة ومزعجة للركاب على حدّ تعبيره، فكتب: "لا أعلم لماذا تصرّ emirates-airlines على استعمال أقدم طائراتها وأكثرها إزعاجاً للسفر على خط بيروت، مع العلم أنّ المقاعد دائماً مشغولة بالكامل".

نيشان وصف المرأة التي ينقصها الحبّ بالمدمرأة، وكتب: "المرأَة، حينَ يَنقُصُها حُبٌّ أَو تَغزُوها خِيانة، تُصبِحُ مُدَمَّرأَة".

أما إليسا التي تعبّر دائماً عن حبّها لوائل كفوري، فنشرت صورة له، أرفقتها بتعليق: "جمالك يا ستار".

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي