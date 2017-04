جاسوسية وسرّ العيون الكبيرة في الصالات العربية

شاب يحاول الدخول الى وكالة سريّة ومن هو الرسّام وراء اللوحات ذي العيون الكبيرة؟ هذه هي مواضيع الفيلمين اللذين بدأ عرضهما في الصالات العربية وإليكم لمحة عنهما.

Kingsman: The Secret Service

هذا الفيلم مقتبس عن قصة مصوّرة بعنوان The Secret Service للكاتبين Dave Gibbons و Mark Millar، تولّى إخراجه Matthew Vaughn، وهو من بطولة Colin Firth و Samuel L. Jackson و Taron Egerton و Michael Caine. خلال إحدى العمليات في الشرق الأوسط، خسر العميل السرّي Harry Hart أحد زملائه الذي ضحّى بنفسه لإنقاذ حياته، وتعبيراً عن وفائه له قدّم لابنه الصغير Eggsy ميدالية خاصة وكلمة سريّة طالباً منه أن يستعملها إذا ما تعرّض يوماً للخطر. ومرّت الأيام، حتى اضطر Eggsy لاستعمالها بعد أن أوقفته الشرطة بسبب قيامه بأعمال شغب. ولكن هل هذه الصدفة التي ستجمعه مجدداً بصديق والده Harry ستجعله يتطوّع في الوكالة السريّة Kingsman؟ وهل سيتحوّل Eggsy الى أداة فعّالة للقضاء على شرير يحاول نشر العنف في العالم؟ Kingsman: The Secret Service فيلم ممتع للمشاهدة يجمع بين الأكشن والمغامرات والكوميديا، يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والكويت وسلطنة عمان والبحرين وقطر والعراق ولبنان.

Big Eyes

من يتابع بانتظام أفلام المخرج Tim Burton يصف معظمها بالغريبة، لكنه سيتفاجأ عندما يشاهد فيلمه الجديد Big Eyes لأنه سيشعر بكل بساطة وكأن مخرج آخر تولّى إخراج الفيلم المذكور. من ناحية أخرى، من تعرّف على الممثل Christoph Waltz من خلال أدواره المركّبة تحت إدارة المخرج Quentin Tarantino سيشعر أن Waltz قدّم دوراً جيداً في هذا الفيلم ولكنه عادي وبعيد جداً عمّا قدّمه في السابق. ولكن يرجى الانتباه لا يعني كلامي هذا إن Big Eyes ليس فيلماً جيّداً، بل على العكس إنه جيّد ويتميّز بأداء Amy Adams التي فازت عن دورها فيه بجائزة Golden Globe كأفضل ممثلة. Big Eyes يتمحور حول القصة الحقيقية للثنائي Margaret Keane وزوجها Walter حيث يدّعي كل واحد منهما أنه هو من رسم اللوحات التي ترتكز على أشخاص عيونهم كبيرة. Big Eyes يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والكويت وسلطنة عمان والبحرين وقطر والعراق.