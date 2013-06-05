جامعة جزائرية تمنح أردوغان "الدكتوراه الفخرية" تقديرا لجهوده في خدمة البشرية

رئيس الوزراء التركي يتفقد مصنع تمييع الغاز الطبيعي بالجزائر

كتب : أ ش أ منذ 46 دقيقة

منحت جامعة "الجزائر 2" بالعاصمة الجزائرية، اليوم، رئيس وزراء تركيا، رجب طيب أردوغان، شهادة الدكتوراه الفخرية تقديرا لجهوده في خدمة البشرية.

وتسلم أردوغان الشهادة خلال احتفال ضخم أقامته الجامعة، وحضره وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجزائري، رشيد حراوبية، ورؤساء الجامعات الجزائرية، بالإضافة إلى الوفد الوزاري المرافق للرئيس الوزراء التركي خلال زيارته للجزائر التي بدأت أمس وتستمر يومين.

وفى إطار زيارته للجزائر، قام رئيس الوزراء التركي يرافقه نظيره الجزائري عبد المالك سلال، بعد عصر اليوم، بزيارة مصنعين لتصنيع المواد الكيماوية بمنطقة "أرزيو" بولاية "وهران" الواقعة على بعد 500 كيلومتر غرب العاصمة.

وصرح عبد الحميد زرقين، المدير العام لشركة "سونطراك"، عملاق صناعة النفط الحكومية في الجزائر، أنه تم تخصيص أكثر من 90 مليار دولار ضمن برنامج الاستثمار 2013-2017 لقطاع الطاقة في الجزائر، حيث يوجه قرابة النصف للتكرير والمنشآت البتروكيمياوية.

وشملت زيارة رئيس الوزراء التركي تفقد مصنع تمييع الغاز الطبيعي "جي إل 1 زاد" الذي تبلغ صادراته 100 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي نحو تركيا خلال العشر سنوات الأخيرة.

ويضم المصنع وحدة للتقطير الهوائي المستمر بـ3.75 مليون طن متري سنويا، ووحدة لفصل غاز البترول السائل بطاقة 206.240 طن متري في السنة، ومنشآت أخرى تخص الصناعة البتروكيمياوية.

تجدر الإشارة إلى أن رجب طيب أردوغان كان قد وصل أمس إلى العاصمة الجزائرية قادما من المغرب، في زيارة تستمر يومين، هي الثانية من نوعها إلى الجزائر، بعد تلك التي قام بها عام 2006 وتوجت بتوقيع معاهدة صداقة وتعاون ساهمت في دفعة كبيرة للعلاقات بين البلدين.