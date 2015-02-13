الكيكة المخملية الحمراء ليوم الحب

قدمت مدونة الطعام منار مجدي طريقة عمل الكيكة المخملية الحمراء لمطبخ "سيدتي.نت" ، وصفة مناسبة لتحلية مميزة لضيوفك وأحبائك في يوم الحب، جربيها وشاركينا برأيك

المقادير

2 ونصف كوب دقيق لجميع الاستعمالات

¼ كوب كاكاو داكن.

½ م/ص ملح.

1 ونصف كوب سكر.

1 ونص كوب زيت نباتي.

2 حبة كبيرة بيض.

1 م/ك ملون طعام أحمر.

1 م/ص فانيليا.

1 كوب لبن رايب.

1ونصف م/ص بكينج صودا.

2م/ص خل

طريقة عمل الفروستنج

في العجان يُخلط 100 جرام من الزبدة اللينة مع 225 جرام من الجبن الكريمي مع القليل من الفانيليا ثم يُضاف لهما 4 أكواب من السكر البودرة المنخول مع مراعاة إضافة السكر تدريجيا ومسح جوانب العجان في كل مرة وإعادة الخفق.

توضع أول طبقة من الكيك ويُضاف مقدار من الفروستنج ثم طبقة الكيك الأخرى ثم تُغطي الجوانب جيدا.

طريقة التحضير:

1. يُنخل الدقيق مع الملح والكاكاو ويترك جانبا.

2. بواسطة مضرب كهربائي يُخفق الزيت مع السكر جيدا ثم يضاف البيض تدريجيا ثم الفانيليا وملون الطعام .

3. يُضاف القليل من خليط الدقيق ال خليط البيض والزيت تدريجيا ثم اللبن ثم القليل من الدقيق مرة أخرى وهكذا حتى انتهاء الكيمة,

4. يُخلط البكينج صودا مع الخل ويُضاف إلي خليط الكيك.

5. يًصب خليط الكيك في قالبين مقاس 9 بوصة بالتساوي ويخبزوا في فرن ساخن مسبقا على 180 درجة ويتركوا لمدة 30 -35 دقيقة.

يترك الكيك ليبرد تماما قبل وضع طبقة الفروستنج.

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