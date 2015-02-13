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بالصور - كيف استقبلت الملاعب العربية كارثة الدفاع الجوي

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سادت حالة من الحزن الشديد داخل مدرجات الملاعب العربية المختلفة عقب كارثة الدفاع الجوي التي راح ضحيتها 22 مشجعا لنادي الزمالك.

وسقط 22 مشجعا لنادي الزمالك في الاشتباكات التي وقعت بينهم وبين قوات الأمن قبل لقاء الفريق الأبيض أمام إنبي في الدوري على ملعب الدفاع الجوي.

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وعبرت مجموعات أولتراس الأندية العربية عن حزنها الشديد لما حدث، مؤكدين دعمهم ومساندتهم لجماهير نادي الزمالك.

مجموعة أولتراس الملوك " ذا كينج" التابعة لنادي الزوراء العراقي رفعت لافته كُتب عليها " إلى الجنة يا رجال الوايت نايتس" خلال مباراة الزوراء والكهرباء بالدوري العراقي.

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ومن العراق إلى الجزائر، أعلنت مجموعة " أولتراس إنفيرنو" التابعة لنادي وفاق سطيف الجزائري تضامنها من جماهير نادي الزمالك، فرفعت لافته كُتب عليها " UWK بأي ذنب قتلوا؟ .. تعازينا للزمالك" خلال مواجهة نجم القليعة بكأس الجزائر.

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في المغرب نظمت مجموعة " بلاك أرمي" التابعة لنادي الجيش الملكي المغربي وقفة تضامنية أمام السفارة المصرية بالمغرب تنديدا منها على ما حدث من قوات الأمن ضد جماهير الزمالك، كما أكدت المجموعة عبر صفحتها الرسمية.

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ولم تغب الأندية التونسية عن مساندتها لجماهير الزمالك، فقدم نادي الصفاقسي التونسي عبر موقعه الرسمي تعازيه "لأهالي ضحايا جماهير نادي الزمالك راجين الله أن يتغمدهم رحمته الواسعة"

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شاهد - صور تضامن الملاعب العربية مع ضحايا الدفاع الجوي

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