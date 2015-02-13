إبراهيم محلب: أحداث الدفاع الجوي؟ خطة مدبرة لهز الدولة

يرى إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء أن الأحداث المؤسفة التي شهدتها مصر وملعب الدفاع الجوي " خطة مدبرة من أجل هز الدولة".

وسقط 22 مشجعا لنادي الزمالك في الاشتباكات التي وقعت بينهم وبين قوات الأمن قبل لقاء الفريق الأبيض أمام إنبي في الدوري على ملعب الدفاع الجوي.

وتحدث رئيس الوزراء عن الحادثة في حوار تليفزيوني مع " قناة دبي" قائلا: " هناك خطط مدبرة من أجل هز كيان الدولة".

وأضاف " كانت هناك العديد من المباريات بحضور جماهيري من قبل، ولكن البعض ينتظر أي فرصة من أجل إيقاف النمو الملحوظ للبلاد".

وأكد إبراهيم محلب أن قرار وقف مسابقة الدوري كان من أجل إلتقاط الأنفاس وإعادة تقييم الموقف، وأن المجلس " في انتظار نتائج التحقيقات".

كما أوضح محلب أن عودة المسابقة ستكون خلال أسبوعين من الآن ( طالع التفاصيل).