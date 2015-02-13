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انفجار محول كهرباء بجوار مركز شرطة الشهداء بالمنوفية دون إصابات

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حالة من الخوف والفزع سيطرت على أهالي مدينة الشهداء عقب سماع دوى انفجار بالقربمن مركز شرطة الشهداء وبالفحص تبين أنه دوى انفجار محول كهربائى نتيجة الأحمال الزائدة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء ممتاز فهمي، مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الشهداء، يفيد حدوث انفجار، وبالانتقال الفورى تبين أن محولا كهربائيا انفجر بجوار مركز شرطة الشهداء، نتيجة الأحمال الزائدة، الأمر الذي تسبب في حدوث حالة من الذعر بين الأهالي، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

ومن ناحية أخرى، قال المهندس محمد عسل وكيل وزارة الكهرباء بمحافظة المنوفية، أنه سوف تتم إعادة الكهرباء لمركز شرطة الشهداء مرة أخرى عقب الانتهاء من عمل الصيانة من قبل شركة الكهرباء، لافتا أن سبب الانفجار هو زيادة الأحمال.

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