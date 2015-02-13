نائب محافظ الإسكندرية: ندرس إيقاف البناء للقضاء على المخالفات

عقدت الدكتورة سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية اجتماعا مع اللواء أحمد حجازي، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف لعرض أهم المشروعات السياحية المقترحة للتنمية السياحية بالمحافظة والتي من شأنها زيادة الدخل القومي وفرص العمل للقضاء على البطالة.

وعلى صعيد متصل، أكدت الدكتورة سعاد الخولى نائب محافظ خلال لقائها الإعلاميين دعمها الكامل للصحفيين متمنية أن تربطها بهم علاقة مودة كما طالبتهم بتقديم المساعدة لتطهير المحافظة من الفساد.

وأثناء اللقاء قالت الدكتورة سعاد الخولي، إن هاني المسيرى محافظ الإسكندرية يبحث حاليا إصدار قرار بإيقاف البناء في الإسكندرية لحين القضاء على ظاهرة البناء المخالف كما أنها أصدرت تعليماتها بوضع حصر شامل للعقارات المخالفة في الإسكندرية، وأشارت إلى أن العدد المبدئي للعقارات المخالفة هو 26 ألف عقار مخالف صادر له 150 قرار إزالة وترميم، وقد طالبت الدكتورة سعاد الخولى بعمل بحزمة تعديلات تشريعية، في القانون الصادر عام 1949 والذي يمثل عائق أمام السلطة.

وبالحديث عن ملف القمامة والنظافة، فقد أوضحت الدكتورة سعاد أنه على قائمة اهتماماتها وأولوياتها في المحافظة وأن مشكلة القمامة تعود إلى التعاقد الذي بين المحافظة والشركة والذي يرجع تاريخه إلى 15 سنة الماضية ،كما أكدت بأنه ستتم محاسبة الشركة حساب عسير في حالة التقصير.

وأضافت أن هاني المسيرى، محافظ الإسكندرية، قد شدد على تحقيق الرضي للمواطن السكندري من خلال مجهود والتحرك من خلال القطاعات المختلفة التي تؤدى الخدمة للمواطن كما اشارت إلى أن عملها ليس مكتبي وشغلها ميداني ولن تكتفي بالاستماع إلى أحد بل سترى بنفسها.