بالفيديو.. تامر أمين يشن هجوما على عمرو عبد الحميد: «أنا مش عايز أشتمك»

علّق الإعلامي تامر أمين، على تصريحات عمرو عبدالحميد، المُذيع بقناة الحياة، والتي عبّر فيها عن استياءه الشديد من طريقة استقبال الإعلاميين في قصر القبة، الذين تواجدوا لتغطية المباحثات «المصرية- الروسية»، خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لمصر.

وقال أمين، خلال حلقة الخميس، من برنامجه، من الآخر، المُذاع على فضائية روتانا مصرية، «السفير الروسي النهاردة قال إن عزف النشيد كان بطريقة مقبولة جدًا، وإن الإعلام الروسي مش لاقيين شيء وحش في الزيارة فقالوا يطلعوا فيها أي عيوب وخلاص، وبالتالي مفيش أي داعي لما يُثار في الإعلام المصري، هو إنتوا يا إعلاميين عازين إيه؟ هو إحنا بندور على اللي يشوه وخلاص؟ عايزين ناخد إحنا تشجيع والبلد تتحرق في ستين داهية مش مهم؟».

وأضاف، «طيب ما أنت عندك مشاكل كتير تانية في الحياة، انقضها، لكن إنت عايز تشوه الزيارة، عايز تشوه صورة بلدك وخلاص، أو عايز يتقال عليك جبت التايهة، لا إنت مجبتش التايهة، إنت جبت التافهة، وأنا مش عايز اشتمك، بس إنت بتدور على التفاهة».

وأوضح «أمين» أن الرئيس الروسي أعرب عن رضاه عن زيارة مصر، ولفت إلى أنه رغم عدم عزف النشيد الوطني الروسي بطريقة صحيحة إلا أن طريقة العزف مقبولة إلى حد ما.