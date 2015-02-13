بكري يطالب مصر بمواجهة الجماعات الإرهابية في ليبيا بالطائرات

علّق الإعلامي مصطفى بكري، على أنباء ذبح الأقباط المختطفين في ليبيا من جانب تنظيم داعش الإرهابي، قائلًا: «الأمن القومي كل لايتجزأ وذبح أبناءنا علي يد تنظيم داعش الإرهابي، أمر يدفعنا الي التحرك سريعا لسحب المصريين العاملين هناك ومنع سفرهم».

وتساءل «بكري»، في حسابه على «تويتر»، مساء الخميس: «ماذا ينتظر المجتمع الدولي لمواجهة التنظيمات الإرهابية علي الارض الليبية؟»، مضيفًا: «مصر يجب أن تواجه هذه الجماعات بالطائرات في عقر دارها».

وأردف: «لا تنتظروا كثيراً علي الجماعات الإرهابية التي تحشد قواها للتسلل الي الاراضي المصرية، هناك ٧٥٠ الف مصري علي الأرض الليبية معرضون للموت».