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بكري يطالب مصر بمواجهة الجماعات الإرهابية في ليبيا بالطائرات

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علّق الإعلامي مصطفى بكري، على أنباء ذبح الأقباط المختطفين في ليبيا من جانب تنظيم داعش الإرهابي، قائلًا: «الأمن القومي كل لايتجزأ وذبح أبناءنا علي يد تنظيم داعش الإرهابي، أمر يدفعنا الي التحرك سريعا لسحب المصريين العاملين هناك ومنع سفرهم».

وتساءل «بكري»، في حسابه على «تويتر»، مساء الخميس: «ماذا ينتظر المجتمع الدولي لمواجهة التنظيمات الإرهابية علي الارض الليبية؟»، مضيفًا: « يجب أن تواجه هذه الجماعات بالطائرات في عقر دارها».

وأردف: «لا تنتظروا كثيراً علي الجماعات الإرهابية التي تحشد قواها للتسلل الي الاراضي المصرية، هناك ٧٥٠ الف مصري علي الأرض الليبية معرضون للموت».

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