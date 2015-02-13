اليوم.. أهالي المختطفين في ليبيا ينظمون وقفة أمام «الصحفيين»

يؤكد أسر الأقباط المختطفين في المدينة الليبية سرت أن ما توارد على مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار بشأن إعدام أبنائهم على يد تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» هو كارثة ونكبة حلت بهم في ظل قصور المسؤولين المصريين عن اتخاذ مساعي جادة للإفراج عنهم.

كما أن تضارب الأنباء حول تنفيذ عملية الإعدام أو تأجيلها وعدم تأكيد الأنباء حتى الآن يؤكد ضعف جهاز الدبلوماسية المصرية في التواصل بشأن كشف حقيقة الخبر.

وتؤكد الأسر أن قريتهم تحولت لصراخ وعويل وقلوب الأمهات تنبض ما بين الحياة والموت في ظل عدم تأكيد نبأ عملية الإعدام لاسيما أنه حتى الآن لم يتم العثور على أي جثث أو وصول جثث لمشرحة سرت أو المستشفيات ولذا على الدولة سرعة التحرك بكشف حقيقة الأنباء وإصدار بيان رسميا حول الواقعة والتأكد من صحة ما نشر على موقع التنظيم بإعطاء مهلة 72 ساعة لتنفيذ عملية الإعدام مقابل بعض المطالب لهم من الحكومة المصرية.

وترى الأسر أن بطء تحرك الخارجية والأجهزة المعنية خلال الأسابيع الماضية في التواصل معهم أو التحرك السريع لاسيما بعد مقتل الراهنتين اليابانيتين أكد لهم إن كرامة المصريين بالخارج ما زالت مهدرة، وأن تحرك الخارجية في البداية الأزمة لم يكن إلا مجرد للضجة الإعلامية التي أثيرت حول الأزمة، ولاسيما أنه خلال الأيام الماضية فشلت الأسر في التواصل مع المسؤولين، وأن الخارجية كل ما يعاينها أو تصريحاتها أنها تشعر بالارتياح لأنه المخطوفين لم يقتلوا بعد.

وتطالب الأسر الرئيس عبدالفتاح السيسي باتخاذ اجراءات سريعة للتأكيد من نبأ إعدام أبنائهم وان كان الأمر صحيح فعليه سرعة إحضار جثث أبنائهم لتكريمهم وهو أقل شيء يمكن أن تفعله الدولة المصرية في ظل إخفاقها خلال الأسابيع الماضية في الوصول لأي معلومات حول مصير المخطوفين، كما تطالب الأسر السيد الرئيس إصدار بيان من الرئاسة لتوضيح الموقف من الأزمة بعيدا عن تصريحات وزارة الخارجية الضعيفة وأن يكون اهتمام من الدولة التي لم تكلف نفسها إصدار أي تصريح سوى من مجلس الوزراء أو الرئاسة خلال الفترة الماضية بشأن المختطفين، وإنها تتوسل للسيد الرئيس إذا ثبت كذب نبأ الإعدام إن تتخذ خطوات سريعة لإنقاذ أبنائهم.

وتؤكد الأسر أنهم شاهدوا مدى تحرك دولة الأردن وحالة الرد من جميع الأجهزة بداية من الملك الأردني بعد حرق الطيار الأردني معاذ الكساسبة ولذا فاقل تقدير للكرامة المصرية أن يخرج بيان رئاسي واضح بعد أن فقدت الأسر الثقة في الخارجية المصرية التي فشلت على مدار أزمة خطف المصريين في إنقاذهم بداية من الـ7 أقباط الذين أعدموا من قبل أو الإفراج عن المصريين المخطوفين منذ شهور مثل الأقباط الخمسة من مركز أبوتيج محافظة أسيوط المخطوفين قبل 5 شهور.

وقررت الأسر السفر إلى القاهرة، الجمعة، لتنظيم وقفة احتجاجية وعدم العودة إلى منازلهم إلا بعد تحديد مصير أبنائهم أو استلام جثثهم والعودة بهم لتكريمهم، وتؤكد الأسر أنها لن تلتفت لأي تهديد تحت مسمى قانون التظاهر ولن تنتظر الحصول على تصاريح ولن يخشوا الموت بعد إن فقدوا صبرهم من تقصير الدولة الدبلوماسية المصرية في حل الأزمة وبعد انتظرت الأسر فترات طويلة دون تصعيد ثقة في الحكومة المصرية لحل الأزمة والتي فشلت فيها.

وستقام الوقفة السلمية في الحادية عشر صباحا أمام نقابة الصحفيين بشارع عبدالخالق ثروت، وبعد الوقفة ستتوجه الأسر وكل المتضامنين معهم لتنظيم وقفة صلاة روحية من أجل أبنائهم وذلك داخل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية لرفع قلوبهم إلى الله وستكون صلاة ووقفة تحترم بيت الله وتناشد الأسر الدولة والأمن مساندتهم في كارثتهم.

وتؤكد الأسر أن أبنائهم شهداء ويفتخرون رغم اعتصر قلوبهم بالألم ولكن ما يطالبوه إذا صدقت أنباء الإعدام سرعة إحضار جثامين أبنائهم الشهداء ومساندة الحكومة لهم في هذه الأزمة.