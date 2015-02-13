العيادة الذكية تؤكد أهمية التبرع بالصفائح الدموية

ناقشت العيادة الذكية لهيئة الصحة بدبي أمس أهمية التبرع بالصفائح الدموية ودورها الهام في إنقاذ حياة مرضى السرطان ومرضى الهيموفيليا ممن هم بحاجة مستمرة إلى هذه المادة خلال فترة العلاج الكيماوي لتجنب نزيف الدم.

وشارك في العيادة الذكية كل من الدكتورة ليلى الشاعر استشاري علم الدم الجزيئي، مديرة مركز دبي للتبرع بالدم في هيئة الصحة بدبي، والدكتورة رنجيتا شرما رئيس وحدة الرعاية الصحية في المركز.

واستعرضت العيادة الذكية الجهود التي يقوم بها مركز دبي للتبرع بالدم لتوفير الصفائح الدموية بشكل مستمر للمرضى في مستشفيات القطاعين العام والخاص على مستوى الدولة لافتة الى أن المركز تمكن خلال العام الماضي من جمع 44 ألفا و350 وحدة دم، و4 آلاف و483 وحدة من الصفائح الدموية التي تم توزيعها على محتاجيها المرضى. وأكدت على مأمونية عملية التبرع بالصفائح الدموية التي تستغرق 45 دقيقة ويستطيع جسم المتبرع تعويضها خلال عدة أيام بعد عملية التبرع، كما يمكن للمريض إعادة عملية التبرع مرة أخرى بعد أسبوعين من عملية التبرع الأولى.

وأوضحت العيادة الذكية الشروط الخاصة بعملية التبرع بالصفائح الدموية ومنها أن لا يقل عمر المتبرع عن 18 سنة، وأن لا يقل الوزن عن 50 كيلوغراماً، وأن يكون قد تبرع بالدم على الأقل مرة واحدة خلال العامين الماضيين، وأن لا يكون قد تناول الأطعمة الغنية بالدهون لتفادي تأثيرها السلبي على جودة الدم المتبرع به.

شراكة

وتطرقت العيادة الذكية إلى الدور الفاعل الذي يقوم به المركز لتلبية الحاجة المستمرة للمرضى من الدم في ظل الارتفاع المتنامي لسكان دبي والنمو المتزايد في عدد المنشآت الصحية والنهضة الشاملة التي تشهدها الامارة في كافة مجالات الحياة، لافتة الى شراكة المركز المتميزة مع (1180) مؤسسة في القطاعين العام والخاص في الدولة لتلبية احتياجات المرضى من الدم.

وأشارت إلى أن مركز دبي للتبرع بالدم قام خلال العام الماضي بتوزيع 14 ألفا و752 وحدة دم الى المرضى بمركز الثلاسيميا بدبي وبما يعادل 41% من مخزون المركز، و7 آلاف و132 وحدة الى مستشفى راشد 20%، و6 آلاف و775 وحدة الى مستشفى دبي 19%، وتوزيع 958 وحدة دم على مستشفى حتا 3% ، ومستشفى لطيفة 2316 وحدة دم (6%)، والقطاع الخاص 4 آلاف و285 وحدة دم وبما نسبته (11%) من المجموع الكلي لمخزون مركز دبي للتبرع بالدم.

وأوضحت العيادة الذكية أن جسم الإنسان البالغ يحتوي ما بين خمسة إلى ستة ليترات من الدم وأن التبرّع بنصف ليتر من الدم تقريباً يمكن أن ينقذ حياة (3-5) أشخاص موضحة أن عملية التبرّع بحوالي نصف ليتر من الدم تستغرق من (7-10) دقائق. وأكدت على الفوائد الصحية لعملية التبرع بالدم والمتمثلة بتحفيز النخاع العظمي لإنتاج دم جديد وضبط معدلات الكوليسترول وضغط الدم.