محمد بن راشد يستنهض حكومات العالم لإسعاد الشعوب

أكد مسؤولون ورؤساء دوائر حكومية على هامش المشاركة في أعمال القمة الحكومية 2015، والتي اختتمت أعمالها بالأمس في دبي، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، استنهض عبر القمة الحكومية همم حكومات العالم لإسعاد شعوبها، مشيرين إلى أن القمة أظهرت للعالم أجمع تميز نموذج الإمارات، وعمق الروابط التي تجمع القيادة بالشعب، فيما دعا الأجانب المشاركون في القمة حكومات العالم إلى جعل إسعاد شعوبهم أولوية من أولوياتهم كما يفعل قادة الإمارات.

مفاهيم

وتفصيلاً، قال عبدالله آل صالح وكيل وزارة بقطاع التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد: أعتقد أن مفهوم الحكم الرشيد يقوم على تحقيق إسعاد الشعوب واهتمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن يكون شعب الإمارات أسعد شعوب العالم على الإطلاق وهذا أمر فرض نفسه على أرض الواقع بعد الجهود التي بذلتها الحكومة الرشيدة في هذا الإطار من خلال المبادرات التي أطلقتها من أجل تحقيق الرفاهية للمواطنين والمقيمين في آن واحد.

وأضاف: القيادة الرشيدة أدركت متطلبات إسعاد الشعب فاهتمت مبكراً بقطاعي التعليم والصحة اللذين يمسان أبناء الوطن بشكل مباشر وعليهما تقوم طموحات وآمال تحقيق السعادة لهم. السعادة ليست آنية بل استمرارية.

سعادة

وأكد حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، أن القمة الحكومية أثبتت ريادة الإمارات على مستوى الكفاءة والمبادرات الحكومية، مشيراً إلى أن تفاعل شيوخ وقادة دولة الإمارات مع شعبهم خلال هذه القمة أظهر للعالم أجمع تميز نموذج الإمارات، وعمق الروابط التي تجمع القيادة بالشعب.

ولفت بوعميم إلى أن كلمات وتوصيات شيوخ الدولة وعلى رأسهم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، عكست الأسس التي تقوم عليها الإمارات، حيث إن السعادة هي جوهر الابتكار والإبداع في الخدمات الحكومية، مشيراً إلى أن هذه الرؤى الحكيمة وضعت الإمارات في مصاف الدول المتقدمة والرائدة في طريقة تفكير حكوماتها وتطبيق المبادرات، معتبراً أن مسيرة الابتكار التي يوجهنا شيوخنا لاعتمادها تعكس حكمة في التخطيط للمستقبل وصياغته لمصلحة الشعب الإماراتي ونموه وتطوره.

وأوضح بوعميم أن غرفة دبي جاهزة للمستقبل ومواكبة تطور الإمارات، مبيناً أن الشراكة الناجحة والمتميزة بين القطاعين الحكومي والخاص تسهل الكثير من مبادرات الإبداع والابتكار التي تخدم مجتمع الأعمال في الدولة.

خدمات

وقال فهد القرقاوي المدير التنفيذي في مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار: إن أسمى غاية للإنسان على الأرض هي أن يكون سعيداً في كل جوانب حياته وهذا لن يتأتى بدون سهولة الحصول على الخدمات وتلبية احتياجاته واحترام ذاته وتقديره، والسعادة بالنسبة لحكومة الإمارات هدف وغاية فهذه الحكومة التي وضعت في قائمة أولوياتها إسعاد شعبها وتحقيق أعلى مستويات الرضى له، مضيفاً: نحن كمسؤولين ومواطنين تقع على عاتقنا مسؤوليات كثيرة نتشارك فيها مع الحكومة من أجل تحقيق جميع توقعات المجتمع وأبعد من ذلك بكثير وهو ما يضعنا أمام تحدي الوصول إلى القلوب قبل النسب والأرقام، والقمة الحكومية عبرت الحدود وكانت شــــفافة في الإجراءات الحكومية وتبين طريقة تحقيق الهدف والقنوات التي تسلكها لتحقيقه، لا سيما وأن المستثمرين بحاجة إلى رؤية متوسطة المدى لبناء خططهم عليها.

قائد مبدع شجع الموظفين على الإنتاج والإبداع والابتكار

أكد مسؤولون وزائرون عرب وأجانب شاركوا في أعمال القمة الحكومية، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حرص على إسعاد الناس في جميع المجالات، وجعل الكل يتشارك في تحقيق السعادة للجميع ولم يدعها مقصورة على الحكومة، مشيرين إلى أفكار سموه الخلاقة والمبدعة التي تشجع الموظفين على الإنتاج والإبداع والابتكار.

وتفصيلاً، أكد ساعد العوضي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، أن النجاحات الكبيرة يقف وراءها أناس عظماء على رأسهم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي أدرك مبكراً أهمية إسعاد الإنسان حتى يصبح أكثر إنتاجياً وإبداعاً وتفكيراً، موضحاً أن موضوع الإسعاد من أسمى الأهداف البشرية التي لا تتأتى إلا بالإعداد الجيد والتعليم والتمكين والصحة وأفضل الخدمات.

وقال محـــمد شـــاعل السعـــدي المــــدير التنفيذي لقطاع التـــطوير والاستراتيجية فــــي دائرة التنمية الاقتصادية: في الوقت الذي يؤمن به أبناء الإمارات بأن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سلطته أبوية بشكل أكبر فهو يتعامل مع الشعب كأب تماماً كما كــــــان يفعل المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وعندما تحدث سموه عن إسعاد الناس فإن سموه لم يكن يقصد مجالاً دون آخر وإنما حرص سموه على إسعاد الناس فــــي جميــع المجالات، وسموه جعل الكل يتشارك في تحقيق السعادة للجميع ولم يدعها مقصورة على الحكومة.

منافسة

من جانبه قال سالم الموسى، رئيس مجلس إدارة «فالكن سيتي أوف وندرز»: حتى نكون منافسين عالميين يجب أن نكون الأفضل على وجه الأرض، في كندا هناك نظام «الشبتك الواحد» وفي ألمانيا بنوا مدينة حكومية خلف جدار برلين بعد هدمه وفي الولايات المتحدة الأميركية ابتداءً من كابيتال هيل إلى البيت الأبيض تفترش مؤسسات ووزارات حكومية تلك المساحة، ومصطلح الشباك الواحد سبق الحديث عن المدن الذكية ونحن في الدولة نحتاج لمدينة ذكية تضم كل المؤسسات والدوائر الحكومية لتخليص جميع أشكال المعاملات والتراخيض وضمان حماية تلك المعلومات بشكل تام من أي اختراقات إلكترونية.

وقال سليمان الهتلان الرئيس التنفيذي لمركز هتلان الإعلامي: إن حكومة الإمارات استطاعت تحقيق السعادة للمواطنين بشكل عملي، واستطاعت تحويل هذه الرؤيا من فكرة إلى واقع عملي ملموس. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قـــدوة لأبناء الدولة والعالم أجمع، خصوصاً أن سموه نجح في استنهاض همم حكومات العالم. اليوم أصبح في الدولة نمــاذج يحتذى بها في الدول المتقدمة.

وقال عبدالله الأحمد نائب رئيس أول مبيعات الأعمال في شركة اتصالات: إن الإمارات أصبحت نموذجاً يحتذى به في الريادة الحكومية على المستوى العالمي، وأصبحت دولة مصدرة للأفكار والابتكار بعد أن كانت تستوردها قبل عدة سنوات من الخارج وبجهود الحكومة الرشيدة وصلنا لمكانة عالمـــية حتى صار ينظر العالم إلى ما تفعله الإمارات.

وأكد أحمد كمال شعبان مسؤول الحكومة الإلكترونية في وزارة التخطيط المصرية، أنه في الوقت الذي أصبح فيه شعب الإمارات من أكثر الشعوب سعادة في العالم فتلك السعادة تعد أمنية لشعوب أخرى في العالم، لا سيما في دول الربيع العربي. وهذه السعادة لن تكن لتتحقق لولا رؤية القيادة الرشيدة في الدولة التي أدركت مبكراً أهمية إسعاد شعبها وإزالة الحواجز مع تلك الشعوب.

وقال علي جابر عميد كلية محمد بن راشد للإعلام: إن العالم العربي بات ينظر إلى حكوماته على أنها حكومات للقمع وعلى النقيض من دولة الإمارات التي تضطلع حكومتها على إسعاد شعبها وتوفير الرفاهية والحياة الكريمة له وإزالة كل الحواجز ما بينها وبين أبناء شعبها.

أهداف

أكد عبدالله الأحمد أن أهداف الحكومة جبارة وقد دفعت بالعاملين والموظفين فيها للتمركز حول الرقم واحد في كل المجالات وصار العالم ينظر لهذا الرقم وإلى الإنجازات التي تقف خلفه لتحذوا حذو الإمارات لتحقيق هذا الرقم، إضافة إلى أن القمة الحكومية في دبي قد عبرت الحدود وأصبحت عالمية بامتياز .

بلال الحطاب:

القمة وضعت الحكومات أمام هدف دعم الإبداع

قال بلال الحطاب المدير العام لشركة «ديجي روبوتيكس»: إن القمة الحكومية التي تستضيفها دبي، والبرامج والفعاليات التي يتم إطلاقها فيها، تضع على الحكومات العالمية مسؤولية كبيرة تجاه تحقيق السعادة لشعوبها، والبحث عن فرص دعم وتبني الابتكار والابداع وتكريم المبدعين.

وأضاف: «أعتقد أن السقف المرتفع للطموحات والآمال المعقودة على هذه القمة. القمة ستضع الحكومات في موقف صعب لتحمل مسؤولياتها في تحقيق السعادة لشعوبها. دبي - البيان

برناند ليماسون:

رؤية محمد بن راشد مبهرة

قال برناند ليماسون المدير العام لـ «أكسنتشر ستراتيجي»: إن الإمارات متميزة على الصعيد العالمي في مجال إسعاد الناس إيماناً منها بأنه لا يمكن تحقيق الابتكار من دون السعادة، وأنا منبهر برؤية وحنكة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي حرص على توظيف التكنولوجيا والابتكار في الخدمات الحكومية بعكس بعض الدول التي حصرت ذلك بالجوانب التقنية فقط.

وأضاف: عندما تكون هناك رؤية شاملة مثل رؤية الإمارات فأنا متأكد بأنها بفضل هذه الرؤيا ستكون دولة قيادية في الابتكارات على المستوى العالمي وستدفع باقتصادها إلى القمة بما ينعكس على تحسين حياة الناس. دبي - البيان