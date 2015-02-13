«تقنية جدة» تؤسس مركزاً للمسؤولية الاجتماعية

جدة - ياسر الجاروشة

اعتمد مجلس الكلية التقنية بمحافظة جدة انشاء مركز للمسؤولية الاجتماعية والذي يهدف الى تثقيف المجتمع ومساعدتهم على الانخراط في مجال الأعمال التقنية والمهنية.

واوضح عميد الكلية المهندس عبدالرحمن بن سعيد السريعي أن انشاء هذا المركز يأتي امتدادا لخطط وبرامج المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في مجال الاعمال التطوعية والاجتماعية الرامية الى دعم التوجه نحو الاعمال التطوعية وخدمة المجتمع.

وأكد المهندس السريعي على أن المركز سيسعى من خلال حزمة من المهام الى التواصل مع الجهات ذات العلاقة والشركات والمؤسسات وعقد اتفاقيات تعاون معها وسيقف عن كثب على التجارب الناجحة في تنفيذ برامج المسؤولية الاجتماعية وإقامة دورات بصفة دورية لنشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية داخل الكلية وخارجها اضافة الى المبادرات الانسانية بتنظيم زيارات لدور الإيواء للمسنين والعجزة ودور الايتام وتنظيم مهرجانات قصيرة للأيتام داخل الكلية يتم من خلالها تعريفهم بأقسام الكلية ودعم برامجهم المختلفة وكذلك التواصل مع الجمعيات مثل جمعيات بر الوالدين ولجان حماية الأسرة ولجان مكافحة العنف الأسري. وقال إن الكلية ستنفذ جائزة باسم (المسؤولية الاجتماعية) وستُمنح للأفراد المتميزين في هذا المجال.