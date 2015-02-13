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الحملة الوطنية السعودية توزع كسوة الشتاء على 10 آلاف نازح في اللاذقية

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الحملة الوطنية السعودية توزع كسوة الشتاء على 10 آلاف نازح في اللاذقية الحملة الوطنية السعودية توزع كسوة الشتاء على 10 آلاف نازح في اللاذقية
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نازحون في اللاذقية يحصلون على مساعدات الحملة

عمّان - جمال اشتيوي

    حققت الحملة الوطنية لنصرة الأشقاء في سورية إنجازاً جديداً على الصعيد الإنساني تمثل بتمكن مكتب الحملة الوطنية السعودية العامل في تركيا من إدخال دفعات مخصصة للنازحين السوريين من مستلزمات وكسوة الشتاء لمحافظة اللاذقية السورية وتوزيعها بشكل كامل على العائلات السورية النازحة في المحافظة الواقعة على الساحل السوري المطل على البحر الأبيض المتوسط.

وقال مدير مكتب الحملة الوطنية في تركيا خالد السلامة في بيان تلقت "الرياض" نسخة منه إنه في إطار سعي الحملة الدائم لإيصال هذه المساعدات لمستحقيها من النازحين السوريين في مناطق متضررة على الصعيد الإنساني في عمق الداخل السوري، استطاعت أن توزع كامل الكمية المخصصة لما بلغ عددهم 10 آلاف نازح من الأشقاء النازحين السوريين في محافظة اللاذقية الساحلية التي تشهد خلال فصل الشتاء ظروفا جوية صعبة نتيجة إطلالتها على البحر الأبيض المتوسط وتأثرها بالكتل والجبهات الهوائية الباردة.

وأضاف أن التوزيع جاء في ظل ظروف صعبة يواجهها الأشقاء اللذين اضطرتهم الأحداث الجارية في بلادهم منذ ما يقارب ال 4 سنوات إلى ترك مدنهم والتوجه لمناطق أكثر أمناً تعد محافظات الساحل السوري أبرزها.

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