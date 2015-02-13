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تعليم حفر الباطن: لا صحة لمحاولة طالب الانتحار.. بل أراد الهروب عبر السطح

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تعليم حفر الباطن: لا صحة لمحاولة طالب الانتحار.. بل أراد الهروب عبر السطح تعليم حفر الباطن: لا صحة لمحاولة طالب الانتحار.. بل أراد الهروب عبر السطح
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إنقاذ الطالب من قبل فرق الدفاع المدني

حفر الباطن - فهد الجارالله

    نفى رئيس قسم الإعلام التربوي بتعليم حفر الباطن زبن الشمري ما تناقلته عدد من مواقع التواصل الاجتماعي عن "محاولة انتحار شخص بثانوية حفر الباطن" مؤكداً أنه لا صحة لمحاولة انتحار طالب من طلاب ثانوية حفر الباطن مطالبًا بأخذ المعلومة الصحيحة من مصدرها.

وأفاد مدير ثانوية صلاح الدين الأيوبي فهد الشمري أن أحد طلاب المدرسة حاول الهروب من المدرسة عن طريق سطح المبنى، ولم يتعرض الطالب لإصابات وواصل يومه الدراسي حتى خروجه مع ولي أمره بنهاية اليوم الدراسي بعد تدخل رجال الدفاع المدني.

وأكد مدير المدرسة بأنه سوف يتم تطبيق قواعد السلوك والمواظبة، علماً بأن مدير التعليم بالمحافظة قد كلف لجنة عاجلة لتحقق من الموضوع ومتابعة تطبيق الأنظمة والتعليمات المتبعة بذلك، شاكرين ومقدرين للجهات الحكومية التي تفاعلت وأدت دورها التكاملي مع الحدث.

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