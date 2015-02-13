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المهندس المسلم إلى المرتبة الثالثة عشرة بوزارة التعليم

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المهندس المسلم إلى المرتبة الثالثة عشرة بوزارة التعليم المهندس المسلم إلى المرتبة الثالثة عشرة بوزارة التعليم
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المهندس سلام المسلم

الدمام - عوض المالكي

    وافق وكيل وزارة التعليم المشرف العام على الشؤون الإدارية والمالية، على ترقية المهندس سلام بن محمد المسلم، إلى المرتبة الثالثة عشرة على وظيفة مسماها (كبير مهندسين مدنيين).

وقد أعرب المهندس سلام المسلم عن بالغ شكره وتقديره لوزير التعليم، مؤكداً في الوقت نفسه بأن هذه الترقية ستكون له حافزاً لبذل المزيد من العطاء ومضاعفة الجهد لخدمة هذا الوطن المعطاء.

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