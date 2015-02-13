أطباء مستشفى القاسمي يستأصلون ورماً وزنه كيلوغرامين من كلية مريض

شهد مستشفى القاسمي وتحديدا داخل اروقة قسم المسالك البولية والكلى عملية جراحية تعتبر من العمليات المعقدة، وتمثلت هذه العملية في استئصال ورم كبير يزيد على 2 كيلوغرام من مريض، وذلك من احد المرضى من الجنسيات العربية يبلغ من العمر 55 عاماً.

وأفاد الدكتور ثروت عبدالغفار استشاري ورئيس القسم، بأن المريض وصل للمستشفى الأيام الماضية، وكان يعاني من آلام شديدة بسبب ورم في الكلى أدى لتضخمها بشكل كبير وتسبب في امتلاء التجويف البطني بالورم وكذلك كان شديد الالتصاق بعضلات الظهر وجزء من البنكرياس مما جعل الشخص في حالة انحناء، مشيرا الى أنه وبعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة ومن بينها الأشعة المقطعية، ثبت وجود الورم بطول 15 سم وعرض 10 سم وسمك 9 سم مما استدعت الحالة تدخلا جراحيا.

واوضح الدكتور ثروت أن الفريق نجح في استئصال الورم بعد أن استمرت العملية لأكثر من ثلاث ساعات وتم خلالها استئصال الكلية اليسرى وأن المريض جلس لأربعة أيام غادر بعدها المستشفى وحالته مستقرة، كما أن الأمر يستدعي مراجعته للمستشفى لاحقاً للمتابعة فقط.

وتابع استشاري ورئيس قسم المسالك البولية والكلى في المستشفى، أن هذا الورم يعتبر الأكبر الذي تم استئصاله من مريض خلال الفترات الماضية حيث ترد حالات مرضية للقسم وبها بعض الأورام لكن ليس بهذا الحجم ولا بالحالة المعقدة جراحياً، من حيث الالتصاقات والالتهابات التي كان المريض عليها إلا أن الفريق الطبي المتكامل نجح في إجرائها بنجاح.