هزاع بن زايد يشهد ختام مهرجان الرماية

تحت رعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة شهد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ختام مهرجان الوحدات المساندة للرماية الثالث الذي تنظمه قيادة الوحدات المساندة.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله إلى أرض الاحتفال اللواء الركن عبدالله مهير الكتبي قائد الوحدات المساندة رئيس اللجنة المنظمة للمهرجان، وتفقد سموه حرس الشرف ثم صافح عددا من كبار ضباط وقادة الوحدات المساندة.

واطلع سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان خلال الجولة على الفعاليات والأنشطة التي يتضمنها المهرجان المقام بميدان سبخة الحفار في أبوظبي.

بعد ذلك بدأ الحفل بمرور خيالة الوحدات المساندة حاملين أعلام الدولة والقوات المسلحة والوحدات المساندة، ثم أطلقت من مدفع المراسم أربع طلقات لتتلوها مباشرة مباريات إسقاط الصحون بين فرق الوحدات المساندة ثم قدمت موسيقى القوات المسلحة استعراضا فنيا، تلاه عرض المشاة الصامتة التابعة للوحدات المساندة حيث قام أفراد الفرق باستعراض مهاراتهم الميدانية ثم قدمت فرقة الفنون الشعبية التابعة للوحدات المساندة أهازيج وأداءات تراثية.

وفي نهاية الاحتفال انتقل سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، يرافقه قائد الوحدات المساندة، إلى ميادين الرماية، حيث قام سموه بالرماية من بندقية كراكال المصنعة محليا، ليتوجه بعدها إلى المعرض المصاحب للمهرجان ويقوم بجولة على الأجنحة المشاركة في المهرجان.

وكانت اختتمت أمس فعاليات مهرجان الوحدات المساندة الثالث للرماية، والذي نظمته قيادة الوحدات المساندة بالقوات المسلحة تحت رعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في الفترة من 7 إلى 12 فبراير الجاري بمنطقة سبخة الحفار في أبوظبي.

ويهدف المهرجان إلى تعزيز حب الوطن عند طلبة المدارس وخصوصاً الصف الثاني عشر المقبلين على الخدمة الوطنية، وتعزيز روح التنافس، وتعزيز التلاحم بين القوات المسلحة والمجتمع المدني.

وبلغ عدد الزوار والمشاركين في المهرجان 17 ألف زائر ومشارك وبنسبة زيادة بلغت 30% مقارنة بالعام الماضي، منهم 5400 طالب وطالبة، و3600 رام، ومشاركة ثمانية أندية رماية وهي «نادي جبل علي ونادي الفرسان ونادي فريق فزاع ونادي رأس الخيمة ونادي الغربية ونادي العين وفريق شرطة أبوظبي ونادي ضباط القوات المسلحة».

الفائزون

وفاز بالمركز الأول فئة 18 سنة وما فوق للرماية في البندقية سهيل سعيد مبارك الكتبي، والمركز الثاني سهيل عبدالله العامري، والمركز الثالث راشد سعيد المزروعي، والمركز الرابع عيد مصبح النعيمي.

وفي مسابقة الرماية بالمسدس الفائز بالمركز الأول فارس جمعة حسن الكعبي، والمركز الثاني خميس راشد الزيودي، والمركز الثالث محمد حسن محمد العلي، والمركز الرابع أحمد يحيى كليب المنهالي.

وفاز في مسابقات إسقاط الصحون بالمركز الأول نادي جبل علي للرماية ونادي الفرسان بالمركز الثاني، وفريق فزاع بالمركز الثالث، ونادي رأس الخيمة للرماية.

وحصل الفائز بالمركز الأول في جميع المسابقات على سيارة مرسيدس، والمركز الثاني سيارة نيسان باترول، والمركز الثالث سيارة جراند شروكي، والمركز الرابع سيارة نيسان مكسيما، بمعدل 5 سيارات لكل فئة من المسابقات، وجوائز المالية للفائزين من المركز السادس وحتى المركز العاشر.

وقال العميد الركن مبارك عثمان الزعابي رئيس شعبة التربية العسكرية بالوحدات المساندة رئيس لجنة رماية الطلبة بالمهرجان، إن معدل زيارات الطلاب وصل يومياً إلى 700 طالب وطالبة، حيث ارتفعت نسبة الإقبال على المهرجان بنسبة 30% مقارنة بالعام الماضي، بالإضافة إلى مشاركة 35 طالباً وطالبة يومياً من ذوي الاحتياجات الخاصة.

3 ميادين رماية

وأشار إلى أن هناك 3 ميادين خصصت لرماية الطلاب والطالبات الذين يشرف عليهم عدد من المدربين والمدربات المختصين في الرماية، لافتاً إلى أن المهرجان حقق الأهداف المرجوه وقدم إلى الطلاب المشاركين المعرفة والعلم والتثقيف حول الرماية وأهميتها وفوائدها.

رعاية طبية

أكد المقدم الطبيب طارق علوي العفيفي رئيس اللجنة الطبية المشاركة في المهرجان من الخدمات الطبية، أن الخدمات الطبية لديها 5 مشاركات مهمة ضمن المهرجان وهي الجناح الخاص في الخدمات الطبية المشارك ضمن المعرض، والذي قدم الفحص الطبي والاستشارة الطبية لأكثر من 4 آلاف زائر. وأشار إلى العيادات الطبية المتخصصة التي تستقبل 10 أشخاص يومياً يعانون الإصابات العاجلة والمتوسطة كالأزمات القلبية وأمراض السكري، بالإضافة إلى مراكز الاسعاف المتواجدة في 7 ميادين للرماية، و4 سيارات إسعاف وطائرة للإسعاف الجوي عند الحاجة.

وأضاف أن بنك الدم استقبل خلال المهرجان 500 وحدة دم بمعدل من 35 إلى 60 وحدة دم يومياً، حيث إن الوحدات الحالية تكفي الحاجة من الدم لمدة سنتين، مشيراً إلى إن الخدمات الطبية استقطبت الزوار المشاركين بنسبة 12% واعطاءهم الوعي والتثقيف عن الخدمات الطبية.

مصنع وطني

وقال ماجد عبدالعزيز الباكري، رئيس مجلس إدارة المصنع الوطني لمنتجات الأمن والسلامة، إن المصنع مدعوم من صندوق الشيخ خليفة، وهو الوحيد على مستوى إمارة أبوظبي، حيث يلبي احتياجات الشرق الاوسط ودول الخليج بالإضافة إلى جزء من أوروبا، لافتاً إلى أن طاقته الانتاجية تصل إلى مليون و200 ألف زوج من الأحذية العسكرية وأحذية السلامة المستخدمة في شركات البترول والمقاولات وكل ما يتعلق في الأمن والسلامة العامة.

ذوو الإعاقة

وقالت سميرة التميمي من مركز أبوظبي لرعاية وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، إن 40 طالباً وطالبة من ذوي الإعاقة العقلية والسمعية شاركوا في المعرض من خلال تقديم منتجاتهم الخاصة والرسومات الفنية والصور الفورية، كالرسم على الزجاج والطباعة على الأكواب وتصميم الباجات، حيث باع الطلاب 400 قطعة ومشغولة يدويه وصل مردودها المالي إلى 9 آلاف درهم ستوزع أرباحها على الطلاب.

«توازن القابضة» مشاركة

شهد جناح مجموعة «توازن القابضة» في المعرض المصاحب لمهرجان الوحدات المساندة للرماية الثالث، إقبالاً كبيراً من الزوار من أبناء الإمارات، والذين أعربوا عن سعادتهم بتجربة منتجات المجموعة من الأسلحة الخفيفة والذخائر في ميادين الرماية.

وأشاد العديد من الزوار بجهود قيادة الوحدات المساندة التي تنظم هذا المهرجان في ميدان الرماية بمنطقة سبخة الحفار في أبوظبي.

وقامت شركة رماية المملوكة لـ «توازن القابضة» بتقديم تذكرتي عضوية كهدية للمشاركين في مسابقة الرماية، إضافة إلى جائزة يومياً للفائزين في تلك المسابقة .

وشارك في المهرجان كل من شركة كاراكال، وكاراكال للذخائر الخفيفة ونمر للسيارات وشركة رماية وشركة سي إل أيه، بعرض منتجاتها في الجناح للتعريف بأحدث ما وصلته الصناعات الوطنية من تطور في هذا المجال. أبوظبي - البيان