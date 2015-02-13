عضوان بـ «الوطني» يطالبان بتطوير الإرشاد الأكاديمي للطلبة

أكد علي عيسى النعيمي عضو المجلس الوطني الاتحادي، ضرورة تطوير آليات الإرشاد الأكاديمي بجامعة الإمارات لتوجيه الطلبة لاختيار التخصص الذي يتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم، وبما يتماشى مع احتياجات سوق العمل في الدولة.

وقال إنه سيوجه سؤالاً إلى معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العملي الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات، في الجلسة العاشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر، التي يعقدها المجلس يوم الثلاثاء المقبل، حول جهود جامعة الإمارات لتطوير آليات الإرشاد الأكاديمي بالجامعة، مشيراً إلى أن بعض أولياء الأمور والطلبة أنفسهم أبلغوه من خلال اللقاءات المستمرة مع أبناء الوطن، أن طلبة جامعة الإمارات تواجههم مشكلة في الإرشاد الأكاديمي، ولم يجدوا من يقوم بتوجيههم الصحيح نحو التخصصات المطلوبة، لضمان توجيه الطلبة والطالبات لاختيار التخصص الذي يتناسب مع إمكانات الطالب وميوله للانخراط في سوق العمل، وتلبية احتياجات اقتصاد ومجتمع المعرفة الذي تسعى الدولة للوصول إليه.

إنشاء متحف تاريخي وطني للدولة

ومن جانب آخر، دعا أحمد عبيد المنصوري عضو المجلس الوطني الاتحادي، إلى إنشاء متحف تاريخي وطني للدولة، من أجل الحفاظ على الموروث والثقافي والإنساني للدولة، ولتعريف أجيال المستقبل والقاطنين على أرض الدولة بهذا الموروث، وذلك بموجب السؤال الذي يوجهه إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، بذلك، نظراً لعدم وجود متحف للدولة يحفظ إرثها وتاريخها الحضاري، ويظهره للعالم أجمع، ويحمي المكتسبات والإنجازات التي حققتها الدولة، وشاركت بها في صنع تاريخ البشرية.

تأجيل

طلب معالي الدكتور المهندس عبد الله بن محمد بلحيف النعيمي وزير الأشغال العامة رئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، تأجيل إدراج السؤال الموجه إلى معاليه من العضو حمد أحمد الرحومي، حول تطبيق قرار مجلس الوزراء في شأن الرد على توصيات موضوع سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان في جدول أعمال الجلسة العاشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر، التي يعقدها المجلس يوم الثلاثاء المقبل 17 فبراير الجاري، إلى جلسة لاحقة. أبوظبي – البيان

بدء مناقشة مشروع قانون سلامة الغذاء

بدأت لجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها التاسع من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر، الذي عقدته بمقر الأمانة العامة للمجلس، برئاسة راشد الشريقي رئيس اللجنة، بمناقشة مواد مشروع قانون اتحادي بشأن سلامة الغذاء.

وناقشت اللجنة، بحضور ممثلي وزارة البيئة والمياه، ديباجة مشروع القانون والمادة الأولى الخاصة بالتعريفات، وتم الاستفسار حول بعض الملاحظات، وستستكمل اللجنة مناقشة بقية المواد في اجتماع قادم.

أهداف

ويهدف مشروع القانون، إلى تنظيم الإنتاج الغذائي المحلي والتجارة المحلية والخارجية بالأغذية، والذي بدوره يؤدي إلى دعم الاقتصاد الوطني، والمساهمة في ضمان الأمن الغذائي، وحماية الصحة العامة بتقليل الأخطار والأمراض المنقولة بواسطة الأغذية، وحماية المستهلكين من الأغذية المغشوشة أو غير الصحية أو غير الشرعية، وتسهيل وتشجيع الحركة التجارية وتدفق السلع الغذائية في يسر وسهولة من وإلى الدولة، والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وذلك بالحفاظ على ثقة المستهلكين، وأصحاب المصلحة من المتعاملين بالأغذية في النظام الغذائي في الدولة، وفي الأغذية المعروضة في الأسواق.