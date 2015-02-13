«من الحصن إلى المريخ» .. تفاعل اجتماعي عبر تويتر

أنشأ مغردون عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وسماً تحت عنوان «من الحصن إلى المريخ» وذلك تفاعلاً مع عنوان صحيفة البيان الذي نشرته أمس على صفحتها الأولى وسجل الوسم حضوراً قوياً على قائمة الترند الإماراتي، حيث تفاعل المغردون مع أحداث القمة الحكومية الثالثة التي اختتمت فعالياتها أمس الأول وفعاليات مهرجان قصر الحصن المستمرة حتى الحادي والعشرين من شهر نوفمبر الجاري.

المغردون أكدوا أن دولة الإمارات العربية المتحدة استطاعت خلال القمة الحكومية الثالثة أن تسجل حضوراً عربياً وعالمياً كبيراً واستقطبت أنظار الملايين حول العالم الذين تابعوا من خلال التغطية الإعلامية المتميزة فعاليات القمة، إضافة للآلاف الذين جاؤوا ليشاركوا في فعاليتها ويكون لهم شرف الحضور إلى دبي والاستفادة من الحلول العلمية المبتكرة التي طرحت خلال القمة، وأكد المغردون أنه ما أن جاء اليوم الختامي للقمة حتى أعلن في أبوظبي انطلاق فعاليات مهرجان قصر الحصن، المهرجان الذي يعد كرنفالاً يستقطب عشرات الآلاف سنوياً ليتابعوا فعالياته التراثية.

المغردون أكدوا بأن دولة الإمارات حكومة وشعباً لا تعرف للمستحيل معنى، وهم قادرون وبتوجيهات القيادة الرشيدة على السير قدماً للوصول للمريخ وتحقيق التقدم العلمي الكبير، لتكون دولة الإمارات العربية المتحدة سباقة في مختلف المجالات وشتى الميادين.

التفاعل الكبير في الوسم شهد إعادة نشر المغردين صوراً تجمع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، بأخيه الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة والتي كانت خلال القمة الحكومية الثالثة وصوراً لسموهما خلال افتتاح فعاليات مهرجان قصر الحصن في دورته الثالثة.

صناعة التاريخ

ودون محمد الأحمدي :«بإذن الله قادرون على صنع التاريخ، قادمون إلى كوكب المريخ»، فيما دون محمد الحمادي :«الإمارات بعزم وإصرار تمضي للصدارة العالمية ومزيد من الابتكار والازدهار والانتصار».

ودوّن حسن الحربي:«كل عام وأنتم فخرنا، وكل عام وإماراتنا بألف خير، كل عام والإمارات وشيوخها وناسها بكل محبة وأمان، القمة الحكومية وقصر الحصن كرنفال جماهيري بكل معنى الكلمة».

ودونت أسماء الأحبابي: «أكملت دولة الإمارات رسم لوحة المستقبل، جاعلة جوهرها الإنسان وعمقها الابتكار، لوحة المستقبل التي كانت حاضرة في متحف المستقبل بالقمة الحكومية الثالثة جعلت من الدولة بوصلة عالمية». ودونت عنق الزجاجة :«بوراشد: الإمارات من الحصن إلى المريخ عنوان تعجز أي دولة في العالم أن تحققه بدأنا من الصحراء والحين نشتغل في المريخ».

أنور قرقاش : محمد بن زايد مؤشرنا للمستقبل

أكد معالي أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي أن الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة يفرض احترامه بعقله وهدوئه وهو صاحب النظرة الثاقبة، وأضاف معاليه في تدوينه عبر صفحته في «تويتر» إن الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد هو مؤشر الإمارات حكومة وشعباً للمستقبل حيث دون معاليه: «تشرفت بمرافقة الشيخ محمد بن زايد إلى فرنسا، هيبة الزعيم وحضوره، يفرض احترامه بعقله وهدوئه، صاحب النظرة الثاقبة والرؤية الطموحة، نعم، الشيخ محمد بن زايد، هو مؤشرنا للمستقبل، ومن تابع كلمته في القمة الحكومية يدرك حجم الطموح وعمق الثقة وصفاء الوطنية، الإمارات بأيدٍ أمينة».