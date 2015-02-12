الصحة: استبعاد 20 مرشحًا للانتخابات لثبوت تعاطيهم للمخدرات

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن هناك مرشحين محتملين لمجلس النواب المقبل تم استبعادهم من الترشح بعد توقيع الكشف الطبى عليهم وثبت أنهم يتعاطون المخدرات.

وأوضح عبد الغفار عبر مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة” مع الإعلامية إيمان الحصرى، على فضائية “المحور” أن مرشحين من الذين تم استبعادهم طعنوا على قرار استبعادهم من الترشح، وجار إعادة التحاليل لهم ولكن لم يتم الطعن من باقى المشرحين المحتملين، مشيرا إلى أن المقصود بتعاطيهم للمخدرات هو تناولهم لأنواع من الأدوية التى تدخل تحت جداول المخدرات.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الصحة أنه لو كان هناك ما يفيد من تقارير طبية معتمدة من الأطباء بأن المرشح يأخذ هذه الأدوية لغرض علاجى فإن الوضع يختلف وترفع تلك التقارير بالنتيجة، موضحا أن من تم استبعادهم 20 مرشحًا، فيما لم تثبت تقارير التحاليل الطبيعة تعاطى أى منهم لحبوب “منع الحمل” كما يشاع حاليًا.