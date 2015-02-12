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محافظ بورسعيد يلتقي لجنة المتابعة المركزية بوزارة الشباب والرياضة

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محافظ بورسعيد يلتقي لجنة المتابعة المركزية بوزارة الشباب والرياضة محافظ بورسعيد يلتقي لجنة المتابعة المركزية بوزارة الشباب والرياضة

محافظ بورسعيد

عقد اللواء مجدي نصر الدين محافظ بورسعيد اجتماعًا مع لجنة المتابعة المركزية بوزارة الشباب والرياضة، وذلك لبحث موقف الانشاءات الرياضية داخل المحافظة والتعرف علي المعوقات والمشاكل داخل الاندية الرياضية ووضع الحلول المناسبة لها.

وقد تمت مناقشة مشكلات نادي المريخ الادارية والانشائية وسبل حلها وكذلك وضع تصور كامل لتطوير النادي وتنمية مواردة كماأستعرض اللقاء بحث تطوير نادي بورسعيد الرياضي ودراسة أقامة فندق ونزل للشباب وأنشاء حمام سباحة بواسطة وزارة الانتاج الحربي.

وأكد المحافظ علي اهتمام المحافظة وتشجيعها ودعمها الكامل للرياضة وتذليل أي عقبات داخل اندية المحافظة في ضوء الامكانيات المتاحة لخلق مواهب صاعدة من الشباب وخلق بيئة تساهم في إعداد لاعبين ينافسون على مستوى العالم ويقومون برفع اسم المحافظة ومصر عاليًا بالمحافل الدولية.

المراسل: جمال نوفل

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