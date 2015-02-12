لاعبو الزمالك يخصصون 5% من عقودهم لأسر الضحايا.. ويُرحبون بعودة عُمر جابر

أصدر، لاعبو نادي الزمالك، عبر صفحتهم بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بيانًا بشأن أحداث مباراة الزمالك وإنبي، والتي أقيمت يوم الأحد الماضي، باستاد الدفاع الجوي، وراح ضحيتها 19 شخصًا.

وأكد، لاعبو الزمالك خلال بيانهم، على دراسة إقامة عزاء للضحايا واستقبال العزاء بأنفسهم، وزيارة مستشفى 57357 مع وجود سرير باسم كل متوفي من ضحايا النادي، إقامة مؤتمر صحفي السبت المقبل لكابتن الفريق حازم إمام والكابتن إبراهيم صلاح.

وأعلن لاعبو النادي، عن ترحيبهم بعودة زميلهم اللاعب عُمر جابر لصفوف الفريق، كما قرروا خصم 5% من عقد كل لاعب، و10 % من المكافأت لصالح أهالي الضحايا، بالإضافة إلى عمرة لكل والد ووالدة شهيد من ضحايا الأحداث.