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وزير الثقافة يشهد حفل تخرج 70 مبدعاً بإستوديو المواهب

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وزير الثقافة يشهد حفل تخرج 70 مبدعاً بإستوديو المواهب وزير الثقافة يشهد حفل تخرج 70 مبدعاً بإستوديو المواهب

شهد الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة مساء اليوم الخميس حفل تخرج الدفعة الأولى لإستوديو المواهب بمركز الإبداع الفنى التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة م. محمد أبو سعدة وذلك على المسرح الصغير بدار الأوبرا ا.

وفى كلمته أكد الدكتور جابر عصفور “أن المخرج خالد جلال من حقه أن يفرح اليوم بوصفه أباً لهؤلاء الشبابـ ومن حقى أن أفرح أنا بصفتى جد لهم”.

وعبر عصفور عن سعادته بهذه البراعم التى سوف تتفتح فى مستقبل أيامنا القادمة والتى تقول لنا “أبشروا بغد أفضل” مؤكدين على أن أرض لا تعرف الجدب قط، وأنها سوف تواصل إبداعها برغم ما أصابها فى السنوات الماضية من محاولات للقضاء عليها، وأن هؤلاء الشباب سوف يتحقق على أيديهم الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية، وأشار أن الحياة العملية أمامهم ليست سهلة وأن النجاح يتحقق بالإرادة والإصرار.

كما أكد المهندس محمد أبو سعده عن سعادته بتخرج هذه الزهور التى أتيحت لهم فرصة التدريب على تحت أشراف الأساتذة المتخصصين كل فى مجاله، مؤكداً أن هذه الورشة قد أدت ماعليها تجاههم وعليهم أن يدركوا قيمة الفن وأن يكونوا سفراء للفن الجاد بعيداً عن الإسفاف، وأوضح أن هؤلاء الشباب هم أمل اليوم والغد، ووجه الشكر لهم لحرصهم على التعلم والإستفادة من الخبرات التى قدمت لهم.

ووجه المخرج خالد جلال الشكر والتحية للدكتور جابر عصفور وزير الثقافة لدعمه الدائم له، ولصندوق التنمية الثقافية فى سبيل إنجاح هذه الورشة، مشدداً على أن اليوم هو أصعب الأيام عليه لإحساسه بأن جزء منه يفارقه، مؤكدا أن إستمرار المشروع منذ عام 2002 دليل على أن مصر لن تموت ولا أحد يستطيع أن يتغلب عليها، ونوه أن الفنانين هم حائط الصد الأول لها ضد أى مغرض.

وبدأ الحفل بعرض فيلم تسجيلى يرصد المراحل التى مرت بها الورشة منذ البداية وحتى حفل التخرج.،ثم قام د. جابر عصفور والمهندس محمد أبو سعدة والمخرج خالد جلال بتوزيع شهادات التخرج على الطلاب فى أقسام “بالية الأطفال، الغناء للأطفال، الرقص الحديث، الإخراج والتمثيل”، وتلى ذلك تكريم أساتذة الأقسام بإهدائهم شهادة تقدير وهم: الموسيقار هيثم الخميسى “غناء الطفال”، مناضل عنتر “الرقص الحديث”، الموسيقار عماد الرشيدى “الغناء للكبار”، المخرج عصام السيد “الإخراج المسرحى” والمخرج خالد جلال “التمثيل”.

 

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