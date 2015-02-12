"سيدتي نت" تكشف حقيقة تقديم غادة عادل إعلان عن الخمر

تعرضت الممثلة المصرية غادة عادل لهجوم شديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لانتشار تصريحات لها تؤكد فيها أنها قامت بتصوير إعلان للترويج لأحد أنواع الخمور وقالت في التصريحات المنسوبة إليها إنه منتج مصرّح به.

وجاء هذا التعليق المنسوب إليها بعد انتشار صور لها وبجانبها زجاجات قال البعض إنها زجاجات خمر، وللتأكد من صحة تصريحات غادة اتصلت "سيدتي نت" بالمصور الفوتوغرافي الشهير شريف قمر الذي قام بتصوير هذه الصور، فقال إنه حزين جداً للهجوم الذي تعرضت له غادة دون ذنب، وأكد أنها لم تدل بالتصريحات المنسوبة إليها على الإطلاق لسبب بسيط وهو أن الصور لا علاقة لها بالترويج لأي نوع من الخمور.

وأضاف شريف أن الصور التقطت لإحدى المجلات، وان الديكور تضمن هذه الزجاجات التي كانت السبب في انطلاق الشائعة.