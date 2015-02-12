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ما حقيقة وفاة الممثل المغربي عبد القادر مطاع؟

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ما حقيقة وفاة الممثل المغربي عبد القادر مطاع؟ ما حقيقة وفاة الممثل المغربي عبد القادر مطاع؟

الخميس 12-02-2015 16:19

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي خاصة الفايسبوك خبر وفاة الممثل عبد القادر مطاع، الذي نزل كالصاعقة على الوسط الفني المغربي الذي فجع في وفاة كثير من نجومه مؤخراً آخرهم الممثل المعروف محمد بسطاوي والممثلة زينب السمايكي، غير أن مطاع حي يرزق يعاني في صمت من فقدانه للبصر ولكن ليس للبصيرة كما يقول دائماً.
و أكد مطاع أنه حي يرزق، رغم علة البصر بعد إصابته منذ سنوات بمرض "الكلوكوم"، وشكر كل من قتله حباً أو كراهية، واعتبر الإشاعة سماً يسري في عدد من المجالات.
ويعد مطاع من جيل الرواد الذين أعطوا الكثير من الأعمال الدرامية المتميزة كما كان له حضور قوي بالصوت في عدد من الإعلانات الإذاعية والتلفزيونية في المغرب.

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