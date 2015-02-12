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ليندزي لوهان تشعر بالحنين إلى دبي

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الخميس 12-02-2015 16:31

يبدو أنّ لدبي مكاناً خاصّاً في قلب النجمة العالميّة Lindsay Lohan، فقد نشرت صورة لها بالبيكيني على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، التقطتها أثناء تواجدها في دبي.

واستغلّت النجمة، البالغة من العمر 28 عاماً، يوم الخميس، الذي يعمد الجميع إلى نشر صور قديمة فيه، لتنشر صورة لها في دبي، مرفقة مع تعليق ذكرت فيه أنّها متحمّسة جدّاً للعودة إلى هناك .

Lindsay تمضي حاليّاً عطلة في لندن، حيث رصدتها عدسة الباباراتزي، ولكن ذلك لم ينسها أجواء دبي.

يذكر أنّ Lindsay Lohan تقدّمت مؤخراً بدعوى قضائيّة ضدّ قناة "Fox News"، بعد نشرها أخباراً مفادها أنها تتعاطى مخدّر الكوكايين مع والدتها.

 

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