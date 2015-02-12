شاهدوا بالفيديو: هل قلّدت ميريام فارس جو رعد؟

حصد كليب "نفسي أقولهالك" للفنانة ميريام فارس الكثير من الانتقادات، إذ رأى البعض ان الفكرة مستهلكة، وأن ميريام لم تقدّم جديداً في الكليب.

الفنان جو رعد غرّد على "تويتر" مهنئاً ميريام بالكليب الجديد، الذي رأى أنّه يشبه كليبه الأخير "أنا بشهدلك".

وفي نظرة على الكليبين يتبين أن الفكرة واحدة، وأن الكليبين صوّرا على خشبة المسرح في ما يبدو أنها حفلة لايف، مع فارق أن جو أطلق كليبه قبل ميريام بشهرين.

وفي اتصال معه، نفى جو لـ"سيدتي نت" أن يكون قد اتهم ميريام بتقليده وقال "ميريام ملكة المسرح وهي تغني منذ 12 عاماً، بينما أنا أغني منذ سنة ونصف، بالتالي من غير المنطقي أن تقلدني، ربما هناك توارد أفكار، والمسؤول في هذه الحالة هو المخرج الذي عليه أن يقدّم أفكاراً مبتكرة للفنان وليس الفنان نفسه".

ولدى سؤالنا جو "هل هنأتك ميريام بكليبك الجديد؟" أجاب "لا ميريام لم تهنأني يوماً منذ دخلت عالم الفن، لكني أحفظ العشرة وأهنأها بجديدها".

شاهدوا كليبي ميريام وجو وقارنوا بينهما فهل تعتقدون أن ميريام قلدت جو؟

كليب ميريام فارس

كليب جو رعد