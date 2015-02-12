لماذا ألغت نوال الزغبي حلقتها في "هيدا حكي؟"

علمت "سيدتي نت" أن الفنانة نوال الزغبي التي ستحلّ ضيفة على برنامج "هيدا حكي" يوم الثلاثاء المقبل في حلقة تسجل هذا الأحد، طلبت من محطة MTV إلغاء حلقتها، بعد أن بدأت هذه الأخيرة بالترويج لإعلان مطربة الموز زيزي التي حلّت ضيفة على البرنامج نفسه قبل أيام.

وفي التفاصيل أنّ نوال كانت قد اتفقت مع القيّمين على البرنامج على تصوير حلقة، إلا أنّ الإعلان عن حلقة زيزي دفعها إلى الاعتذار عن البرنامج، بعد أن تدنّى مستوى ضيوفه إلى مطربة الموز.

ولأن الكشف عن خدعة كليب الموز لم يتم إلا في الحلقة، فقد اضطر مسؤولون في المحطة إلى كشف الخدعة لمدير أعمال نوال السيد باسكال مغامس، الذي أقنع نوال بالعدول عن رأيها واستئناف التصوير.

يبقى أن حلول نوال ضيفة على "هيدا حكي" سيشكل إضافة للبرنامج خصوصاً أنها تدرس إطلالاتها الإعلامية بدقة، ولا تطلّ إلا إذا كان لديها ما تقوله، فعن ماذا ستكشف نوال الزغبي مساء الثلاثاء المقبل؟

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