أخبار عاجلة

مصر تستضيف ملتقى الشعوب العربية والإفريقية للتسامح 22 أبريل -
المالية تعلن تطبيق الفحص الضريبي الإلكتروني على الشركات الكبيرة قريبًا -
إعدام 10 كيلو مكرونة في حملة للرقابة الإدارية والصحة والسلامة المهنية بسوهاج -
وزير الكهرباء يبحث مع السفير الياباني إنتاج الطاقة من الفحم -
الضرائب: عمليات السداد الإلكتروني تخفف العبء على خدمات الدين الحكومية -
تجديد عقود توريد المنتجات البترولية والزيت الخام بين مصر والكويت -
المالية: إلغاء تداول الشيكات الحكومية نهائيًا بموجب بروتوكول المركزي -
توقعات برلمانية بانفراجة في أزمة القضاة مع مجلس النواب -
صور| جمعية تتبرع بـ15 ألف جنيه لمواطن.. ومحافظة القليوبية تنسبه لنفسها -
السبت.. تدشين مؤسسة سامي دياب الخيرية بحضور الهيئة البرلمانية للمحافظين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

لماذا ألغت نوال الزغبي حلقتها في "هيدا حكي؟"

Google+ Print
لماذا ألغت نوال الزغبي حلقتها في "هيدا حكي؟" لماذا ألغت نوال الزغبي حلقتها في "هيدا حكي؟"

الخميس 12-02-2015 17:16

علمت "سيدتي نت" أن الفنانة نوال الزغبي التي ستحلّ ضيفة على برنامج "هيدا حكي" يوم الثلاثاء المقبل في حلقة تسجل هذا الأحد، طلبت من محطة MTV إلغاء حلقتها، بعد أن بدأت هذه الأخيرة بالترويج لإعلان مطربة الموز زيزي التي حلّت ضيفة على البرنامج نفسه قبل أيام.
وفي التفاصيل أنّ نوال كانت قد اتفقت مع القيّمين على البرنامج على تصوير حلقة، إلا أنّ الإعلان عن حلقة زيزي دفعها إلى الاعتذار عن البرنامج، بعد أن تدنّى مستوى ضيوفه إلى مطربة الموز.
ولأن الكشف عن خدعة كليب الموز لم يتم إلا في الحلقة، فقد اضطر مسؤولون في المحطة إلى كشف الخدعة لمدير أعمال نوال السيد باسكال مغامس، الذي أقنع نوال بالعدول عن رأيها واستئناف التصوير.
يبقى أن حلول نوال ضيفة على "هيدا حكي" سيشكل إضافة للبرنامج خصوصاً أنها تدرس إطلالاتها الإعلامية بدقة، ولا تطلّ إلا إذا كان لديها ما تقوله، فعن ماذا ستكشف نوال الزغبي مساء الثلاثاء المقبل؟

هذه حقيقة زيزي صاحبة أغنية "شو بحب أكل الموز"

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي