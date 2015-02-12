فيديو من الذاكرة: جورج كلوني من 1985 إلى 2012

إنّه النجم George Clooney الذي وصفه الكثيرون بـ "قاهر قلوب النساء" و "أشهر عازب في العالم".. ليس فقط بسبب تعدّد علاقاته العاطفية، إنما لإطلالته الجذّابة، التي لطالما خطفت أنظار وقلوب الشريحة الأكبر من الشابّات حول العالم.

Clooney البالغ من العمر 53 عاماً، والذي أثار غيرة معجباته مؤخراً، بعد زواجه من المحامية اللبنانية أمل علم الدين، كافح طويلاً من أجل الوصول إلى ما هو عليه اليوم، ولم يكن يتوقع أنه سيصبح النجم الأكثر شعبية وشهرة وإثارة في هوليوود...

ولأنّ الجمهور غالباً ما يحاول الغوص في حياة نجمه المفضّل وتفاصيلها ومراحلها، نقدّم إليكم هذا الفيديو الذي يظهر صوراً نادرة لـ George Clooney من العام 1980 حتى العام 2012:

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