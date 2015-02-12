أخبار عاجلة

مصر تستضيف ملتقى الشعوب العربية والإفريقية للتسامح 22 أبريل -
المالية تعلن تطبيق الفحص الضريبي الإلكتروني على الشركات الكبيرة قريبًا -
إعدام 10 كيلو مكرونة في حملة للرقابة الإدارية والصحة والسلامة المهنية بسوهاج -
وزير الكهرباء يبحث مع السفير الياباني إنتاج الطاقة من الفحم -
الضرائب: عمليات السداد الإلكتروني تخفف العبء على خدمات الدين الحكومية -
تجديد عقود توريد المنتجات البترولية والزيت الخام بين مصر والكويت -
المالية: إلغاء تداول الشيكات الحكومية نهائيًا بموجب بروتوكول المركزي -
توقعات برلمانية بانفراجة في أزمة القضاة مع مجلس النواب -
صور| جمعية تتبرع بـ15 ألف جنيه لمواطن.. ومحافظة القليوبية تنسبه لنفسها -
السبت.. تدشين مؤسسة سامي دياب الخيرية بحضور الهيئة البرلمانية للمحافظين -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

فيديو من الذاكرة: جورج كلوني من 1985 إلى 2012

Google+ Print

الخميس 12-02-2015 18:02

إنّه النجم George Clooney الذي وصفه الكثيرون بـ "قاهر قلوب النساء" و "أشهر عازب في العالم".. ليس فقط بسبب تعدّد علاقاته العاطفية، إنما لإطلالته الجذّابة، التي لطالما خطفت أنظار وقلوب الشريحة الأكبر من الشابّات حول العالم.
Clooney البالغ من العمر 53 عاماً، والذي أثار غيرة معجباته مؤخراً، بعد زواجه من المحامية اللبنانية أمل علم الدين، كافح طويلاً من أجل الوصول إلى ما هو عليه اليوم، ولم يكن يتوقع أنه سيصبح النجم الأكثر شعبية وشهرة وإثارة في هوليوود...
ولأنّ الجمهور غالباً ما يحاول الغوص في حياة نجمه المفضّل وتفاصيلها ومراحلها، نقدّم إليكم هذا الفيديو الذي يظهر صوراً نادرة لـ George Clooney من العام 1980 حتى العام 2012:

 

 

 

 

بالصور: شاهدوا نجوم العالم في سن المراهقة

 

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو || مي تعتذر عن وصف تعليم زوجها بـ«الضحل»: «معاه إعدادية وخارج من 2 ثانوي»

بالفيديو || مي تعتذر عن وصف تعليم زوجها بـ«الضحل»: «معاه إعدادية وخارج من 2 ثانوي»

بالفيديو والصور || أشهر جاسوس في العالم: سرب معلومات سرية جدًا وأصبح الآن «المطلوب رقم واحد»

بالفيديو والصور || أشهر جاسوس في العالم: سرب معلومات سرية جدًا وأصبح الآن «المطلوب رقم واحد»

عصام عبد الفتاح: اتجاه لتطبيق حكم الفيديو خلال مباريات الدوري المقبلة

عصام عبد الفتاح: اتجاه لتطبيق حكم الفيديو خلال مباريات الدوري المقبلة

مورينيو ينتقد غياب حكم الفيديو أمام إيفرتون

مورينيو ينتقد غياب حكم الفيديو أمام إيفرتون