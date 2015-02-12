«الأزهر والصوفية» يدين مقتل 3 مسلمين في نورث كارولينا: حادث إرهابي

أدان الاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية، في بيان له، الخميس، بشدة مقتل أسرة مسلمة مكونة من 3 أشخاص على يد مواطن أمريكي بولاية نورث كارولينا الأمريكية، مطالبا بتقديم الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، للمحاكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى تدشين كيان أمريكي من أصول عربية لمعاقبة «أوباما».

وأدانت المهندسة بربارة بيبر جوميز، أمين عام الاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية بأمريكا، بشدة مقتل أسرة مسلمة على يد مواطن أمريكي بولاية نورث كارولينا الأمريكية، معتبرة أنه حادث إرهابي بكل ما تحمله هذه الكلمة من معان، معربة عن تعازيها لأسر الضحايا ومحبيهم.

وأكدت «جوميز» أن العديد من شباب أمريكا المنددين للسياسة الأمريكية وسياسة واشنطن والبيت الأبيض وإدارته الأمريكية سينظمون عددا من الوقفات والمسيرات في عدة مدن كبرى بمختلف الولايات تضامنًا مع الأسرة المسلمة، وذلك للتنديد بوحشية البلطجة الأمريكية، موضحة أنه ستكون الوقفات والاعتصامات في نيويورك ولوس أنجلوس مفتوحة حتى إسقاط «نظام أوباما»، وإدارته الأمريكية.

من ناحية أخرى، أكدت المهندسة لينا مايكل جون، عضو المكتب العام بالاتحاد الدولي بواشنطن، أن عددا من الكيانات الأمريكية سيدشنون كيانا من خلاله يتم طرح نقاش وطني حول العلاقات بين الأعراق الأمريكية، إلى جانب أسلوب معاملة الأقليات في نظام العدالة الجنائية.

وقال الدكتور جورج حنا، عضو المجلس الإعلامي بالاتحاد الدولي بأمريكا، إن عددا من رجال الجيش الأمريكي غاضبون مما فعله إرهابي أمريكي من أعمال العنف والقتل والترويع للشعب الأمريكي، وقتله الأسرة المسلمة، موضحا أنهم يدعون الآن إلى ضرورة إعادة النظر في برنامج المؤسسات الأمنية الأمريكية.

من جانبه، حذر المهندس جورجيا جيما جان، عضو المكتب التنظيمي بالاتحاد الدولي بأمريكا، من مصير مثل هذه السياسات، قائلًا: «إنها ستنذر بعواقب وخيمة تهدد أمن البلاد سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وستكون آخر هذه الأحداث إسقاط (نظام أوباما)، لأن ما يحدث هو انتهاك لحقوق الإنسان».

كما طالب قيادات المجلس التنفيذي للاتحاد الدولي بأمريكا بتقديم الرئيس أوباما وبطانته للمحاكمة الجنائية الدولية، بسبب التفرقة العنصرية والعرقية بين أطياف الشعب الأمريكي وقتل الأبرياء.

واستنكرت أمين عام الاتحاد الدولي لشباب الأزهر والصوفية بأمريكا، حالة التجاهل الإعلامي الغربي لهذا الحادث الإرهابي الآثم، مطالبة الولايات المتحدة الأمريكية بشفافية التحقيقات والإفصاح عن تفاصيلها أمام الرأي العام العالمي، داعية الجهات الرسمية والإعلامية الأمريكية والغربية إلى إدانة الحادث، اتفاقا مع القيم والمبادئ الإنسانية.