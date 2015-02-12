احتجاز 3 متهمين في «حرق موبينيل فيصل»

أمر المستشار أحمد حامد، رئيس نيابة الهرم، الخميس، بسرعة إجراء تحريات قطاع جهاز الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، حول 3 متهمين تم ضبطهم للاشتباه باشتراكهم مع رابع لقي مصرعه، في الهجوم المسلح على فرع شركة «موبينيل»، بشارع فيصيل الرئيسي، بما أسفر عن احتراق المقر كاملاً، ومصرع المتهم المتوفي بعد تعثره داخل المقر خلال قيامه بإشعال النيران.

كما أمرت نيابة الهرم باحتجاز مجند بإدارة الشؤون المعنوية بوزارة الداخلية، 24 ساعة لحين ورود تحريات إدارة البحث الجنائي، حول واقعة اتهامه بالإهمال، بما تسبب في سرقة سيارة شرطة كان يقودها بمنطقة المريوطية بالهرم.

وباشر التحقيقات بحادثة الهجوم الإرهابى على محل «موبينيل»، محمود هاشم، وكيل أول نيابة الهرم، وتبين خلال التحقيقات أن 4 مسلحين ملثمين، يستقلون دراجتين بخاريتين بدون لوحات معدنية، هاجمها فرع الشركة بشارع فيصل، هدد اثنين منهما العمال بأسلحة آلى وأخرجوهم من مقر الشركة، بينما تولى الآخرين إشعال النيران بالشركة باستخدام زجاجات «المولوتوف»، وقد تعثر أحدهما داخل الشركة لسبب غير معلوم، وتركه باقى الجناة وفروا هاربين، وهم يطلقون النيران لإرهاب العمال والأهالى من المارة لعدم التدخل ومحاولة التصدى لهم.

وعقب وصول سيارات الحماية وإطفاء الحريق، تبين تفحم جثة أحد منفذى الهجوم الذي تعثر داخل الشركة خلال إشعاله النيران، واتضح أنه طالب بكلية الحقوق يُدعى «أحمد.ن.ف»، 21 سنة، كان ملثماً وعُثر معه على 3 طلقات خرطوش كان يحملهم في جيب بنطاله، وتم العثور على تليفونه المحمول وهاتف محمول خاص بمتهم آخر، وتم الاستعلام عن خطوط التليفون وتتبع مكالمات أصحابها بما أسفر عن ضبط 3 مشتبه فيهم، أمرت النيابة باحتجازهم 24 ساعة لحين ورود تحريات جهاز الأمن الوطنى.

فيما كشفت تحقيقات سرقة سيارة الشرطة، أن مجند الشؤون المعنوية بوزارة الداخلية كان يقودها بمنطقة المريوطية بالهرم، لكنه ترك السيارة بالشارع ونزل لشراء دواء من إحدى الصيدليات على جانب الطريق، وحينما عاد فوجئ بسرقة السيارة فوجهت له النيابة تهمة التقصير في مهام عمله، وأمرت بالتحرى لتحديد هوية الصوص وضبطهم واسترداد السيارة.

على صعيد متصل، بتحقيقات الأعمال الإرهابية والعناصر الإجرامية المتورطة بها، أمرت نيابتا شمال وجنوب الجيزة الكليتين، الخميس، باحتجاز 10 متهمين بالانضمام لجماعات إرهابية، والاشتراك في زرع قنبلة أمام «كايرو مول»، بشارع الهرم، وحرق مجلس مدينة الصف والحشد على التظاهر، لحين ورود تحريات تفصيلية من جهاز الأمن الوطنى، بشأن أدوارهم التفصلية في الجرائم محل الاتهام.

وتبين خلال التحقيقات أن 3 متهمين متورطون بزرع قنبلة «كايرو مول»، ومهاجمة ضابط بالإدارة العامة لمرور الجيزة بمنطقة الطالبية والتعدى عليه بالضرب بأسلحة بيضاء وسرقة سلاحه، وإشعال النيران بدراجته البخارية، و3 آخرين متهمين بالتورط في حرق مجلس مدينة الصف، فضلاً عن 3 متهمين بالتحريض على التجمهر والتظاهر في الهرم، ومتهم آخير بالتحريض على التظاهر بأوسيم بشمال الجيزة، ونسبت النيابة لهم اتهامات الانضمام لجماعة إرهابية، والشروع في قتل ضابط شرطة، وإشعال حرائق عمدية، وإتلاف أموال عامة.