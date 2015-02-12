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كيف استعدت وزارة التعليم لانتخابات مجلس النواب؟

  • مصر
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أصدر الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم، الخميس، الكتاب الدوري رقم (6)، بشأن الاستعدادات لإجراء الانتخابات البرلمانية.

وقالت الوزارة، في بيان لها، الخميس، إنه «تم التأكيد في الكتاب الدوري المشار إليه على أنه المؤسسات التعليمية تلتزم الحياد، وعدم التحيز لأي مرشح، أو أي حزب، أو قائمة انتخابية، سواء بالموافقة على تقديم خدمات مباشرة لهم، أو غير ذلك».

وشددت الوزارة على عدم توزيع منشورات أو أوراق دعاية أو هدايا تحمل طابع انتخابي داخل المديرية أو الإدارات التعليمية أو المدارس التابعة لها، وعدم التحدث أو التعليق على الأمور السياسية داخل مكان العمل، وحظر مرور أي من المرشحين أو ممثليهم داخل المؤسسات التعليمية، وعدم كتابة أىيعبارات أو وضع إعلانات أو لافتات انتخابية على أسوار المدارس أو الإدارات التعليمية.

وأكدت الوزارة على عدم تعليق أي صور أو منشورات للمرشحين داخل المنشآت التعليمية، وحظر إقامة ندوات أو لقاءات خاصة بالأحزاب داخل المنشآت التعليمية، وأيضا حظر الاشتراك فى البرامج أو الأنشطة التى تحمل بين طياتها أى نوع من الدعاية الحزبية تحت أى مسمى.

وأشارت الوزارة إلى أنه يتم التنبيه المشدد على جميع المديريات والإدارات والمدارس بضرورة الالتزام بتلك التعليمات حتى تخرج الانتخابات البرلمانية بصورة مشرفة، واتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية مع كل من يخالف هذه التعليمات.

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