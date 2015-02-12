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ضبط مسجل خطر وبندقيتين آليتين بقنا

  • مصر
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تمكنت الأجهزة الأمنية بشمال قنا، الخميس، من ضبط مسجل خطر، ومطلوب في قضايا قتل وخطف وأسلحة، وبحوزته بندقية آلية، كما تمكنت من ضبط آخر وبحوزته بندقية آلية.

تلقى اللواء حسن السوهاجي، مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء هشام عبدالجواد، نائب مدير الأمن لقطاع الشمال، يفيد بضبط «كامل. ا. ع.»، مقيم بقرية السمطا بدشنا، مطلوب ضبطه وإحضاره في قضية قتل، وقضية خطف، و7 قضايا سلاح وفرض نفوذ، وبحوزته بندقيه آلية.

كما تمكن الملازم محمد الشناوي، معاون مباحث فرشوط، من ضبط بندقية آلية، وعدد 2 خزينة خاصة بالسلاح، بحوزة «إسماعيل. ع. م.»، 19 سنة، ومقيم بقرية العركي التابعة لدائرة المركز، وتم ضبطه بعد أن حاول الهرب ومقاومة السلطات.

تم تحرير المحاضر اللازمة، وإخطار النيابة للتحقيق.

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