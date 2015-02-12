بالفيديو.. مصطفى بكري: زمن الديكتاتورية انتهى

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن «الصمت عن الأخطاء يؤدي إلى مزيد من الأخطاء، والذين ماتوا في حادثة استاد الدفاع الجوي هم أبناؤنا، اختلف البعض أو اتفق في سلوك معين لهم، ولكن يظلون أبناءنا، فهم من نبت هذا الأرض، وعندما يموت 22 شخصًا ويختنق الناس بالغاز ويتدافعون على بعضهم، إذن فهناك شيء خاطئ، فمن السبب في هذا الخطأ؟ من المسؤول عن ضرب قنابل الغاز؟ من الذي أعطى التعليمات ومن الذي استقبلها وأمر بالضرب؟».

وأضاف في برنامجه «حقائق وأسرار»، على قناة «صدى البلد»، مساء الخميس، «الناس كانت محشورة داخل نفق بين أسوار، ماذا فعلوا في هذه المنطقة الصحراوية؟ هل قاموا بشتم أحد الأشخاص أم تمردوا؟ من هذا (الفتك) الذي أعطى التعليمات بضرب الناس لكي تُزهق الأرواح؟، بأي معنى يا سيادة وزير الداخلية أن يتم اتخاذ مثل هذا القرار؟ لا يوجد بيان حقيقي من وزارة الداخلية تحدث إلينا وقال كيف مات هؤلاء الشباب».

وتابع: «ضرب القنابل المسيلة للدموع خطأ مقصود، فأنت تضرب الغاز وأنت تعلم أن القنبلة من الممكن أن تتسبب في وفاة الناس المحشورة داخل النفق، إلى متى سننتظر التحقيقات؟ لا تظنوا لأننا مع مؤسسات الدولة سنسكت على الخطأ، لأننا إذا سكتنا سنتحول إلى مطايا، إذا كان هناك خطأ يجب أن يحاسب الصغير والكبير، فزمن الديكتاتورية انتهى، وأنا أقول أنه لا يوجد ديكتاتور في مصر، محدش هيقفل بُقّنا».