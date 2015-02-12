«السحرتي»: أبلغت الخارجية التركية أن من يحرضون ضد مصر مقيمون بأنقرة

قال حسين محمود السحرتي، القائم بالأعمال بالسفارة المصرية في أنقرة، إنه «أوضح للمسؤولين بوزارة الخارجية التركية أن من يديرون قنوات فضائية محرضة على مصر يقيمون بتركيا، ويقومون بإعداد موادهم المذاعة من تركيا».

وأشار «السحرتي»، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، الخميس ، إلى أن بعض من يظهرون على هذه القنوات التحريضية مطلوبون على ذمة قضايا جنائية أو صدرت بحقهم نشرة «الإنتربول الحمراء»، بهدف القبض عليهم، وتسليمهم للسلطات المصرية.

وأكد أن مسؤولي الخارجية التركية نفوا له من جانبهم عمل هذه القنوات الفضائية المحرضة على مصر من أراضيها بشكل رسمي، قائلين: «إنها غير مسجلة لديهم»، لكنه أوضح لهم أن المؤسسات التركية تستطيع التعامل مع الأمور الفنية الخاصة بقنوات فضائية تبث من تركيا وتحرض على العنف والإرهاب بشكل علني سافر ضد مصر.