مصادر: والدة الشهيد محمد الجندي تنضم لـ«صحوة مصر»

كشفت مصادر داخل الاتحاد المدني الديمقراطي «صحوة مصر» عن مجموعة من الشخصيات المرشحة التي تضمها القائمة، منهم الفقيه القانوني، محمد نور فرحات، وعصام شيحة، المستشار القانوني لحزب الوفد، والدكتور نادر نور الدين، عالم الزراعة، والدكتور عمرو حلمي، وزير الصحة الأسبق، والقيادي بالتيار الشعبي، الدكتور يحيى القزاز، القيادي بحركة كفاية.

وأضافت المصادر، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الخميس، أن هناك أيضًا مجموعة من الشخصيات المرشحة التي تضمها القائمة، منهم الإعلامي محمود الورواري، ونور الهدى زكي، ومحمود البرغوثي، والدكتورة أماني الطويل، الخبيرة في الشؤون الأفريقية، ومن أعضاء لجنة الخمسين لوضع الدستور، محمد عبد العزيز، مؤسس حركة تمرد، وعمرو صلاح، والدكتور حسام المساح، وحنا جريس، الباحث السياسي، وشريف إسكندر، الخبير في شؤون السياحة.

وأوضحت المصادر أنه من ضمن اﻷسماء المتخصصة في علوم المياه والطاقة، الدكتور نبيل المراغي، والدكتور ياقوت السنوسي، الأستاذ بجامعة بنها، واﻷمين العام السابق بحزب الدستور، الذي تقدم باستقالته، والدكتور ماجد العقاد، الخبير في التحكيم التجاري الدولي، ومحمد زكريا محيي الدين، رجل الأعمال، وسامية الشيخ، والدة الشهيد محمد الجندي، والموسيقار الدكتور طارق عباس، وأحمد الكيلاني، والدكتورة سعاد حمودة، نقيبة صيادلة الإسماعيلية، ولمياء صبري مبدي، عضو المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب.