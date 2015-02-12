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«نداء مصر» يستنكر مقتل المصريين في ليبيا

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«نداء مصر» يستنكر مقتل المصريين في ليبيا «نداء مصر» يستنكر مقتل المصريين في ليبيا

وفاء عكة، عضو المجلس الرئاسى لائتلاف «نداء »

 

استنكرت، وفاء عكة عضو المجلس الرئاسي لائتلاف نداء مصر ورئيس الاتحاد النسائي للائتلاف، مقتل 21 مصريًا من العاملين في ليبيا على يد مجموعة من المتطرفين والإرهابيين مطالبة الجهات المسئولة باتخاذ موقف قوى وصارم اتجاه تلك الجماعات الإرهابية.

وقالت وفاء عكة أن مصر تواجه إرهاب من خلال أعضاء الجماعة الإرهابية داخليا وخارجيا وهو ما يتطلب التحرك بشكل قوي اتجاه الجماعات الإرهابية والإسراع فى إصدار أحكام قضائية وعادلة اتجاه الإرهابيين من جماعة الاخوان المحبوسين على ذمه قضايا سياسية.

وأشارت الى أن الإرهابيين يريدون أن يضعوا مصر في مأزق اتجاه الشعب المصري والجاليات المصرية فى الخارج، مقدمة خالص العزاء لاسر الضحايا.

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