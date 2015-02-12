محافظ كفر الشيخ يقدم العزاء في ضحية مبارة الزمالك. ووالده يطالب بمقاضاة وزير الداخلية

قدم محافظ كفر الشيخ، الدكتور أسامة حمدي عبد الواحد، واجب العزاء لأسرة شريف رفعت الفقي، أحد ضحايا «أحداث استاد الدفاع الجوي» أثناء مباراة الزمالك وإنبي، الأحد الماضي، داخل قريته ببني بكار، التابعة لمركز مطوبس، بمحافظة كفر الشيخ.

وطالب والد شريف، من محافظ كفر الشيخ، مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتقديم بلاغ للنائب العام، ضد وزيرا الداخلية والشباب والرياضة ، ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، مطالبًا بحق ابنه.

وأضاف الفقي، أن نجله من مشجعي نادى الزمالك، وقد حصل على 3 تذاكر له ولصديقيه، وذهب لتشجيع النادي ليعود جثة هامدة.