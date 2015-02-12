«إدارى قنا» يلزم اللجنة العليا للانتخابات بقبول أوراق مرشح سابق‎

قضت محكمه القضاء الإداري برئاسه المستشار أحمد عبدالعظيم، اليوم الخميس، بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بقبول أوراق مرشح سابق عن دائرة دشنا ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع مايترتب عليه من أثر والزمت الجهة الادارية بمصروفات هذا الطلب وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية وبدون إعلان .

تعود وقائع القضية المقيدة برقم 4904/23 ق إلي قيام أحمد مختار عثمان نائب برلمانى سابق عن حزب الوفد برفع دعوي ضد رئيس اللجنة العليا للإنتخابات حيث أنه قدم كشف حساب يتضمن فتح حساب بنكى بمكتب بريد دشنا محل إقامتة ضمن الأوراق والمستندات المقدمة للجنة الأنتخابات بقنا ولكنه غير موجه للجنة العليا للانتخابات فقام بفتح حساب جاري ببنك مصر فرع قنا ولكن ليس بالفرع الموجود بدائرته وفوجئ بعد التقدم بأوراق ترشحه بعدم قبول أوارقه فقضت المحكمة بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بقبول أوراقه.