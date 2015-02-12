مصطفى السيد: مرض زوجتي سبب إصراري علي إيجاد علاج للسرطان وتكلفته 7 جنيهات

أعرب الدكتور مصطفى السيد، مكتشف علاج مرض السرطان بحبيبات الذاهب، عن سعادته لتكريمه بجامعة القاهرة، وقال إن تجربة مرض الراحلة زوجتي هي السبب في إصراري على إيجاد علاج لمرض السرطان.

وأضاف السيد، خلال حواره للحياة اليوم، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد أن علاج السرطان بحبيبات وجزئيات الذهب يعتمد على النانو تكنولوجي.. موضحا أن حبيبات الذهب تحرق النواة في الخلية السرطانية وتقضي عليها.

وتابع قائلا: “جرام واحد من الذهب ممكن أن يعالج ألف مريض بالسرطان، وقال إن الكمية المطلوبة لعلاج مريض بالسرطان بحبيبات الذهب قد لا تزيد تكلفتها عن 7 جنيه.

وأوضح أن حببيات الذهب نستطيع من خلالها الكشف على أماكن الورم السرطان في جسم الإنسان، وأن التجارب المعملية بعلاج السرطان بالذهب نجحت على الحيوانات بنسبة 100%، مشيرا إلى أن حجم الكبد والكلى لم يتغير في الحيوانات التي تم تطبيق علاج السرطان بالذهب عليها.

وقال إن تطبيق العلاج الجديد على الإنسان سيستغرق وقت أطول لدراسة الآثار الجانبية، مضيفا “ننتظر النتائج النهائي للتجارب التي أجريناها على الحيوانات للبدء في علاج الإنسان.”

وقال “سأشارك في مؤتمر كبير بالهند حول علاجي الجديد القائم على حبيبات الذهب.”

وتابع مصطفى السيد قائلا: “الهند تقدمت في البحث العلمي بسبب إيمان “نهرو” بأنه أساس التقدم والتنمية على عكس ما حدث في مصر.. اهتمام الدولة مؤخرا بالبحث العلمي والإنفاق عليه مؤشر جيد، وإن الرئيس السيسي سيظل دائما رمزا وقائدا للمصريين جميعا على اختلاف انتماءاتهم وطوائفهم.”

أما في أمريكا قال إن منظمات المجتمع المدني ورجال الأعمال والشركات العملاقة بها تشجع على البحث العلمي وتنفق عليه.