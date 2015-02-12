صدوق النقد الدولى يشيد بجهود الإصلاح بمصر ويتوقع إرتفاع معدل النمو إلى5 بالمائة

توقع صندوق النقد الدولي أن يصل النمو الاقتصادي لمصر خلال عام 2014/2015 إلى نحو أربعة في المائة وأن يسجل ارتفاعا مطردا ليصل إلى خمسة في المائة على المدى المتوسط، والذي سيسهم في خلق فرص عمل جديدة وتخفيض مستوى البطالة في البلاد.

> وأكد كريس جارفيس، رئيس بعثة الصندوق ان مصر اختارت المضي في مسار التصحيح والإصلاح ،والذي من شأنه أن يقود الاقتصاد إلى الاستقرار والنمو إذا استمرت فيه بإصرار.

وقال كريس الأمور تتحسن في مصر. نحن نرى نموا اقتصادياً بمعدل 4% هذا العام، كما نرى أنه أعلى من ذلك، ربما 5% على المدى المتوسط مادامت الحكومة تعمل على اتباع خططها في السياسة الاقتصادية.”

> وأضاف إن الحكومة شرعت في برنامج للإصلاح الاقتصادي يستهدف رفع النمو وخلق فرص العمل واحتواء العجز المالي والخارجي وخسائر احتياطيات النقد الأجنبي.

> وأكمل.”إن الأولوية الاقتصادية العليا لمصر هي الوظائف. مصر تحتاج لدعم النمو وخلق فرص عمل وفي الوقت نفسه خفض العجز في الميزانية والحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي. هذا يبدو وكأنه مزيج من التحديات ولكن هناك سياسات ستساعد مصر على تحقيق جميع تلك الأشياء، وخاصة إصلاح الدعم وزيادة مرونة سعر الصرف. سيتم خلق فرص عمل وفي نفس الوقت دعم المالية العامة في مصر. ”

> وأشار كذلك الى ان أمام مصر آفاق جيدة لجذب المستثمرين الأجانب خاصة إذا تابعت الحكومة جهودها الإصلاحية، موضحا أن التنفيذ المستمر للإصلاحات يعد عاملا جوهريا لتحقيق الأهداف وإدارة المخاطر الخارجية والداخلية:

> كريس قال كذلك الخطر الرئيسي الذي أراه حول مصر، هو أن الحكومة قد لا تقوم بمتابعة خططها. وإذا قاموا باتباع ذلك بشكل مستمر، نعتقد أن الآفاق جيدة للغاية.”

> وكان صندوق النقد الدولي قد قدم مساعدات فنية لمصر في عدد من المجالات، وأعرب الصندوق عن استعداده لتقديم الدعم المالي لمصر إذا طلبت الحصول عليه.

> رئيس بعثة الصندوق في مصر قال ايضا .بالتأكيد، كان لدينا حوار جيد جدا مع كل من الحكومة والبنك المركزي. لقد وفرنا أيضا المساعدة التقنية خلال العام الماضي، وسنستمر في فعل ذلك. وإذا احتاجت مصر للدعم المالي، يمكننا أن نساعد أيضا في هذا المجال. صندوق النقد الدولي يمكن أن يوفر التمويل وكذلك المصداقية التي تأتي مع برنامج صندوق النقد الدولي “.

> وفى السياق نفسة تستعد مصر لاستضافة أكبر مؤتمر اقتصادي لدعم وتنمية الاقتصاد المصري وذلك بشرم الشيخ في مارس القادم، وإذا نجح المؤتمر يمكن أن يوفر فرص العمل وتحسين مستويات المعيشة، والخروج من الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد.